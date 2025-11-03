Paulien is als 'kleintje' de beste tussen zwaargewichten: 'Geef nooit op'

Het doel van Paulien Sweers is duidelijk: ze wil op de Olympische Spelen een medaille pakken. De 22-jarige judoka uit Nuenen weet wat winnen is, want afgelopen weekend pakte ze de Europese titel onder 23 jaar. Haar jacht op een plek in de wereldtop is zwaar, want regelmatig staat ze tegenover judoka’s die 150 of soms wel 200 kilo aantikken. “Maar kansloos ben je nooit. Als je het gewicht niet hebt, moet je je sterke punten gebruiken om te winnen.”

Na de Europese titel bij de junioren in 2023 was ze nu de beste tot 23 jaar. Na de winst sprongen de tranen in haar ogen van vreugde. “De hele dag ging het al lekker en de halve finale was ontzettend spannend. Na mijn winst belde ik naar huis en pepte ik me op voor de finale. Ook die wedstrijd was zo spannend, de ontlading was enorm toen ik de titel pakte. Een fantastisch gevoel, al weet ik niet eens meer wat er precies door me heen ging.”



Om de top te halen, traint de studente verpleegkunde veel uren bij haar judoclub in het Limburgse Echt. Daarnaast doet ze vier keer per week aan krachttraining en doet ze af en toe oefeningen van de krachtsport strongman. “Die laatste sport vind ik geweldig, er komen ook aspecten van judo naar voren.”



Verder speelt voeding een belangrijke rol in haar carrière. “Bij de zwaargewichten maakt het niet uit hoeveel je weegt, als dat maar boven de 78 kilo is”, zegt de 1.72 meter lange Sweers. “Ik ben meestal rond de 95 kilo, maar na advies van zwaargewichten uit andere sporten ben ik de week voor een wedstrijd heel veel koolhydraten gaan eten. Die voorbereiding past goed bij mij, want ik kan op deze manier zo goed mogelijk reserves opslaan in mijn lichaam.”



Sinds kort werkt ze samen met een sponsor die haar helpt met voeding en de balans tussen arbeid en rust. “Er is een DNA-test gedaan en daarmee bekeken we waar mijn lichaam baat bij heeft en waarmee niet. Weet je, ik kan fastfood gaan eten omdat het als zwaargewicht niet uitmaakt hoe zwaar je bent. Maar ik ben fit en consumeer alleen goede voedingsstoffen.”

"Dat zijn wel gewichten waar je over praat."

Heel veel zwaarder wil de Brabantse niet worden, want dat gaat ten koste van sterke punten als explosiviteit, snelheid en conditie. “Twee jaar geleden bij de junioren was de zwaarste judoka 146 kilo, dit keer was het bijna 200 kilo. Dat zijn wel gewichten waar je over praat, maar ik kan er zeker van winnen. Ik weet wat mijn sterke punten zijn en wil daarmee toeslaan.”



Sportief gezien hoopt ze de komende jaren bij de senioren de beste zwaargewicht van Nederland te zijn en medailles te pakken op internationale toernooien. “De eerste keer op een Grand Prix was ik zo onder de indruk dat ik direct verloor. De tweede en meest recente keer werd ik al vijfde. Ik heb er vertrouwen in dat ik snel een podiumplek verover, want ik zie in mijn ontwikkeling een enorme groei.”



Haar belangrijkste doel is de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Daar gaat ze voor een medaille, al is de concurrentie moordend. “In Parijs 2024 slaagde Nederland er voor het eerst sinds veertig jaar niet in om een medaille te pakken. Dat wil wel zeggen dat het niveau in de hele wereld toeneemt. Maar als ik een doel heb, dan doe ik er alles voor om dat te bereiken. Het maakt niet uit op welke manier. Door keihard te werken en nooit op te geven kom ik uiteindelijk waar ik wil zijn.”