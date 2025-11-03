Stoepkrijtactie Dolle Mina’s stilgelegd door handhaving: boete dreigt

De actie van de Bredase Dolle Mina’s om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen is zondag abrupt beëindigd. De feministische actiegroep werd in het centrum van de stad aangesproken door handhavers en gesommeerd te stoppen met het spuiten van afwasbare stoepkrijtleuzen als 'Dit park is ook van ons' en 'Blijf met je klauwen van vrouwen'. De actievoerders hangt mogelijk een boete van 140 euro boven het hoofd.

Zondagochtend om negen uur begonnen de Dolle Mina’s aan hun actie. Met speciale spuitbussen gevuld met stoepkrijt trokken ze door de Bredase binnenstad. Van het Valkenbergpark naar de Haven, de Haagdijk en de Grote Markt. "We wilden aandacht vragen voor geweld tegen vrouwen, straatintimidatie en femicide", vertelt initiatiefnemer Diana Moulen. "Maar ook voor de toenemende druk op vrouwenrechten, zoals de politieke plannen om abortusregels aan te scherpen."

"Uiteindelijk belden de boa's een piketjurist en die wist ook niet of het mocht."

Volgens Moulen was het nadrukkelijk een vreedzame en tijdelijke actie. "Het is gewoon stoepkrijt dat na één regenbui weg is. We hebben van tevoren zelfs in de APV gekeken of het mocht. Daar staat nergens dat dit verboden is, zolang je niets aanprijst of het verkeer in gevaar brengt"

Toch werden de vrouwen na anderhalf uur aangesproken door handhavers. "De boa's vroegen wat we aan het doen waren. We legden het uit, maar ze zeiden dat het niet mocht", vervolgt de Dolle Mina. "Wij vertelden dat we het hadden uitgezocht en dat het wél mocht. Uiteindelijk hebben zij een piketjurist gebeld, maar zelfs die wist het niet zeker."

Een leus die in het stadspark Valkenberg werd gespoten (foto: Dolle Mina's).

De discussie draaide om artikel 2:50 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), dat gaat over ‘plakken en kladden’. "De boa's deden uiteindelijk hun werk, maar het is vreemd dat er geen duidelijkheid is", stelt Diana Moulen. "Als zelfs handhaving en een jurist het niet weten, dan is het denk ik aan de gemeente Breda om daar helderheid over te scheppen."

"Wat de boa's zeiden over geweld tegen vrouwen was schokkend."

Maar wat volgde, vond Moulen eigenijk verontrustender. "Tijdens het gesprek zeiden de boa's ineens dat geweld tegen vrouwen te maken heeft met onze multiculturele samenleving. Dat vonden wij schokkend en eerlijk gezegd ook een beetje racistisch. Geweld tegen vrouwen komt in alle lagen van de samenleving voor, het heeft niks met afkomst te maken." De feministische groep kreeg van veel voorbijgangers juist positieve reacties. “Mensen kwamen naar ons toe, mannen en vrouwen, en zeiden: ‘Wat goed dat jullie dit doen!’ Dat gaf ons veel steun." Of de Dolle Mina’s een boete krijgen, horen ze dinsdag. "We willen absoluut niets illegaals doen", benadrukt Moulen. "Maar een boete van 140 euro voor stoepkrijt zou wel erg overdreven zijn. Dan mogen kinderen in Breda straks misschien ook niet meer krijten."