Joost Prinsen overleden en stofzuiger tegen stikstof: dit gebeurde vandaag

Van het overlijden van acteur en presentator Joost Prinsen tot een proef met een gigantische stofzuiger op de A58: dit zijn de vijf artikelen die je maandag gelezen moet hebben.

Acteur en presentator Joost Prinsen is op 83-jarige leeftijd overleden. De man die bekend werd van de Stratemakeropzeeshow en 'Met het mes op tafel' stierf aan de gevolgen van kanker en een herseninfarct. Hij laat zijn dochters en vriendin Noraly Beyer achter. Hier lees je meer over de acteur:

Frans Bauer en zijn vrouw Mariska worden voor het eerst opa en oma. Hun zoon Jan verwacht samen met zijn vriendin Danique in mei hun eerste kindje. "Ons hart barst bijna van trots en geluk", liet de zanger uit Fijnaart weten. Lees hier verder:

Een snoepwinkel in Helmond kampt met een golf van diefstallen door kinderen. Eigenaar Marcel Aarts betrapte afgelopen maand twaalf kinderen tussen de vijf en dertien jaar die hun zakken vol stopten met snoep. De politie is ingeschakeld om de jonge dieven aan te pakken. Lees hier zijn verhaal:

Een gigantische stofzuiger op de vangrail van de A58 bij Oirschot moet stikstof en fijnstof uit de lucht halen. Het innovatieve systeem zuigt lucht op die vervolgens wordt gezuiverd. De proef duurt een jaar en moet uitwijzen of deze oplossing kan bijdragen aan het verminderen van de stikstofproblematiek. Hier lees je het hele verhaal:

Jesse Klaver is de nieuwe fractievoorzitter van GroenLinks-PvdA. De in Roosendaal geboren politicus volgt Frans Timmermans op, die vorige week na de tegenvallende verkiezingsuitslag opstapte. Klaver zat sinds 2010 in de Tweede Kamer en was eerder partijleider van GroenLinks. Bekijk hier meer: