Kuilen ontstaan rond pijlers hsl-brug, ProRail grijpt in

ProRail is begonnen met het vullen van erosiekuilen rondom de pijlers van de hsl-brug over het Hollandsch Diep tussen Moerdijk en Dordrecht. De werkzaamheden duren tot half april 2026, verwacht de spoorbeheerder. De hogesnelheidstreinen tussen Amsterdam, Brussel en Parijs kunnen tijdens die periode ongehinderd blijven rijden.

De kuilen zijn ontstaan door de natuurlijke stroming van de rivier waarbij zand wordt verplaatst. "Het Hollandsch Diep is getijdewater. Het is er eb en vloed met een krachtige stroming, die toeneemt door regenval en smeltwater", legt ProRail uit. "Door de kuilen op te vullen met grof zand en deze af te dekken met stenen, voorkomen we dat de bodem verder uitslijt. Zo blijft de grond stabiel en wordt schade aan de pijlers van de brug voorkomen."



Minimaal één doorvaart blijft tijdens de werkzaamheden beschikbaar voor beroeps- en recreatievaart. Rijkswaterstaat zorgt daarbij voor vaarbegeleiding, zodat scheepvaart veilig kan passeren.