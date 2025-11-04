Onrust op recreatiepark: dichte toegangspoort en riolering afgesloten
Er is al langer onenigheid tussen de beheerder en een aantal bewoners van het park. De bewoners zijn boos over de verhoging van de parklasten, die nog werd doorgevoerd door de vorige parkeigenaar. De huidige eigenaar Eric van Veggel nam die parklasten over toen hij in september 2024 eigenaar werd van het park.
Willem Zwalve is voorzitter van de Belangenvereniging Parc de Kievit, die zo’n twee derde van de bewoners vertegenwoordigt ofwel ruim driehonderd mensen. Volgens hem verhoogt de eigenaar de parklasten nu nog verder. "Die stijging is helemaal niet nodig. Het gaat om meer dan een verdubbeling op jaarbasis. De verhoging is niet goed onderbouwd, het is nattevingerwerk."
Veel bewoners weigeren te betalen. "Bij de overname was er een groot wantrouwen tegenover de vorige eigenaren", zegt de huidige eigenaar Van Veggel. "Er was al een financiële achterstand in de betaling van de parklasten. Wij hebben geprobeerd om hier openheid over te geven en er samen met de belangenvereniging uit te komen. Helaas riepen zij hun leden juist op om niet te betalen." Volgens hem ging het park daardoor in juni failliet.
"Ik ben nog steeds een commercieel bedrijf en ik ga niet voor hen betalen."
Na een doorstart deze maand vervielen alle oude contracten en werden er nieuwe opgesteld. "In samenwerking met de belangenvereniging", benadrukt Van Veggel. "Een groot deel van de bewoners van het park heeft ze ondertekend, maar er zijn ook een hoop mensen die nog steeds weigeren. Ik begrijp niet waarom. Het is een heel marktconforme prijs, we hebben alles heel goed onderbouwd en in samenspraak gedaan."
Van Veggel nam maandag maatregelen tegen bewoners die geen nieuw contract hebben getekend. Ze mogen het park niet meer op. Ook werd de riolering van een aantal huizen afgesloten. "Mensen verblijven op mijn park en maken gebruik van de voorzieningen en faciliteiten zónder te betalen. Dat kan niet. Ik ben nog steeds een commercieel bedrijf en ik ga niet voor hen betalen."
"De riolering van mensen afsluiten, hoe verzin je zoiets?"
De belangenvereniging is onaangenaam verrast door de maatregelen. "Ik kijk er met afschuw naar", zegt voorzitter Zwalve. "Het is een vorm van dwang en druk uitoefenen op een ongeoorloofde manier. De riolering van mensen afsluiten, hoe verzin je zoiets? Hij speelt voor eigen rechter en neemt maatregelen zonder de procedures te volgen. Verschrikkelijk voor onze bewoners."
De belangenvereniging liet maandag in een brief aan de leden weten juridische stappen te ondernemen. "Beste bewoners, blijf kalm, laat u niet uitlokken, doe niets waar u later spijt van kunt krijgen en: teken niets", roept het bestuur leden in de brief op.