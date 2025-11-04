Onrust op recreatiepark: dichte toegangspoort en riolering afgesloten

Maar liefst vier beveiligers bewaken sinds maandagochtend de ingang van Parc de Kievit in Baarle-Nassau, en dat is niet voor niks. Op het recreatiepark heerst grote onrust. Maandagochtend sloot parkeigenaar Eric van Veggel de riolering van meerdere huizen op het park af en werd de toegangspoort niet meer voor elke bewoner geopend. Diezelfde ochtend was er een vechtpartij tussen bewoners, waarbij ook een agent werd geslagen.

Er is al langer onenigheid tussen de beheerder en een aantal bewoners van het park. De bewoners zijn boos over de verhoging van de parklasten, die nog werd doorgevoerd door de vorige parkeigenaar. De huidige eigenaar Eric van Veggel nam die parklasten over toen hij in september 2024 eigenaar werd van het park.

Willem Zwalve is voorzitter van de Belangenvereniging Parc de Kievit, die zo’n twee derde van de bewoners vertegenwoordigt ofwel ruim driehonderd mensen. Volgens hem verhoogt de eigenaar de parklasten nu nog verder. "Die stijging is helemaal niet nodig. Het gaat om meer dan een verdubbeling op jaarbasis. De verhoging is niet goed onderbouwd, het is nattevingerwerk."

Veel bewoners weigeren te betalen. "Bij de overname was er een groot wantrouwen tegenover de vorige eigenaren", zegt de huidige eigenaar Van Veggel. "Er was al een financiële achterstand in de betaling van de parklasten. Wij hebben geprobeerd om hier openheid over te geven en er samen met de belangenvereniging uit te komen. Helaas riepen zij hun leden juist op om niet te betalen." Volgens hem ging het park daardoor in juni failliet.