PSV-trainer Bosz verwacht 'hele mooie pot' bij Olympiakos

Trainer Peter Bosz van PSV verwacht dinsdag een "hele mooie pot" in de Champions League-wedstrijd bij Olympiakos. "Ik zou zeggen: zet je televisie aan, als je hier niet bij kunt zijn", zei de coach een dag voor de wedstrijd in Griekenland.

"Ik denk dat beide ploegen aanvallend voetbal willen spelen en beide ploegen scoren heel erg veel", vertelde Bosz tijdens de persconferentie. "Wij doen dat nu al voor het derde jaar op rij en Olympiakos, met een nieuwe trainer, speelt ook heel aanvallend voetbal."

Bosz wilde nog niet verklappen wie in Piraeus in de spits speelt. Op vragen over de veelscorende middenvelder Ismael Saibari benadrukte de trainer het belang van het collectief. "Dat is de kracht van PSV, dat wij het als team doen. Een ding weet ik zeker: als het morgen Olympiakos - Saibari is, dan gaat Saibari niet winnen. We moeten het als team doen. Dat is de manier waarop wij wedstrijden kunnen winnen", aldus Bosz.

Niet cruciaal

Bosz noemde het duel met Olympiakos belangrijk, maar niet cruciaal. "Het is de vierde wedstrijd en nog niet beslissend. In deze acht wedstrijden moet je proberen te overleven en proberen in de volgende ronde te komen. Dan is iedere wedstrijd belangrijk, dus die van morgen ook."

Na een nederlaag tegen Union (1-3) en een gelijkspel bij Bayer Leverkusen (1-1) won PSV de laatste wedstrijd met 6-2 van Napoli. Olympiakos pakte een punt tegen Pafos en verloor van Arsenal (2-0) en Barcelona (6-1). De wedstrijd begint dinsdag om 21.00 uur in Piraeus.