Elfde van de Elfde: dit is er allemaal bij jou in de buurt te doen

Deze dinsdag is het zover: de Elfde van de Elfde. Op 11-11 gaat het carnavalsseizoen officieel van start. 11 november wordt steeds grootser gevierd en niet alleen meer in de grote steden. In bijna elke gemeente in Brabant worden prinsen, prinsessen of prinsenparen onthuld, of is er een ander groot of klein feest te vieren. Hieronder vind je waar je moet zijn om te feesten, en natuurlijk waar je het feestgedruis kunt volgen vanaf je bank, gewoon bij Omroep Brabant.

Op de Elfde van de Elfde worden op veel plekken carnavalsprinsen, -prinsessen dan wel prinsenparen gepresenteerd. Zoals op deze kaart te zien is, gaat het dit jaar rondom 11-11 voor het eerst echt in elke gemeente los.

Wachten op privacy instellingen...

Oeteldonk (Den Bosch)

Dat 11 november vorig jaar op een maandag viel, maakte voor de Oeteldonkenaren geen verschil. Den Bosch barstte op 11-11 uit zijn voegen met zo'n honderdduizend bezoekers en ook nu verwacht de gemeente zoveel feestvierders. Vóór elf uur ’s morgens zal de binnenstad al volstromen: de klokken van de Sint-Jan luiden, trompettisten spelen het volkslied en dan volgt de officiële aftrap.



Knoerissenrijk (Uden)

Uden pakt dit jaar voor het eerst flink uit tijdens de Elfde van de Elfde. Vijf oud-prinsen vonden dat het tijd werd voor een groots 11-11-feest op de Markt in hun dorp. "Wat in Den Bosch en Limburg kan, dat kunnen wij hier ook", zegt initiatiefnemer Walter van Uden (ja echt). Er komen artiesten als Kapotte Kachels, Veul Gère, Stef Ekkel, Corry Konings en Django Wagner. Het feest duurt van 11.11 tot 19.11 uur en het wordt aan elkaar gepraat door Kees de Bever. "Dat is in ieder geval de eerste uit Oeteldonk die we hiernaartoe halen", lacht mede-initiatiefnemer Roland de Laak.

Kruikenstad (Tilburg)

Voor de Kruikenzeikers is 11 november een soort tweede oud en nieuw. De stad wacht dan ook niet tot de ochtend van Elfde van de Elfde tot het feest kan losbarsten: het nieuwe carnavalsjaar is hier al precies om middernacht begonnen. CV Ut Bekaant viert een groots feest in Café de Boekanier, waar ze het nieuwe carnavalsjaar officieel inluidt. De opbrengst van de tickets gaat naar de bouwhal.



Ook op deze dag zelf is er genoeg te doen in Tilburg. Na het aftelfeest is vroeg opstaan gelukkig niet nodig. Het feest begint om drie uur 's middags op D'n Heuvel met om 15:11 uur onder meer de Kruikencantus. Dit jaar zorgen onder anderen De Dorini’s, De Carnavalsgekken, de She’s en Jelle Oosterveld, Nostalgieten, Ome Thoom, DJ Ron het Carnavalskanon, de Jan van Brusselband en DJ Worstenbrood voor een feestje waarbij je niet stil kunt blijven staan.

Krabbegat (Bergen op Zoom)

In Krabbegat wordt het dinsdag een latertje met de traditionele 'ellef ellef' bij de Geit van Mie d'n Os op het Bleekveldje. Bergen op Zoom heeft een heuse aftelklok richting de aftrap van het 'vastenavendseizoen'. Het feest begint pas om 23.11 uur, dus we gokken dat er dinsdag (en woensdag?) wat snipperdagen worden opgenomen in de regio Bergen op Zoom.

Lees ook Zo vieren ze de Elfde van de Elfde in Bergen op Zoom: net even anders

Live-uitzending Elfde van de Elfde De Elfde van de Elfde vier je bij Omroep Brabant! Vanaf 11.00 uur doen we live verslag vanuit Oeteldonk (Den Bosch) en Knoerissenrijk (Uden). Om 19.45 is Jordy Graat live vanuit Kruikenstad (Tilburg) en laat het Brabants Buske onderweg zien hoe de provincie dit unieke feest viert. Livestreams zijn te volgen via tv, web/app, Brabant+, Facebook en YouTube. De mooiste carnavalsverhalen lees je de hele dag op omroepbrabant.nl/carnaval of in de app.

Lampegat (Eindhoven)

In 11-11 Eindhoven barst ook het feestgedruis weer los in Lampegat. Veel mensen komen samen in de kroegen op het Stratumseind en het Wilhelminaplein om alvast in carnavalsstemming te komen. Op de 'mèrt' in Eindhoven wordt het weer één groot feest! Dolle3s& the Tony’s zijn d’r bij met 'Elluf Elluf'. Ook kan er worden voorgegloeid bij de Eluf Elluf Lunch Pubquiz in het Muziekgebouw om 13.11 uur. De echte diehards hebben hun tickets al gescoord, maar er zijn nog een paar plekken over! Ossekoppenrijk (Oss)

Oss spant de kroon als gemeente met de meeste feestjes, vooral omdat elk dorp in de gemeente een eigen prinsenbal heeft. In Oss zelf gaat het flink los op 11-11 in Café Bellevue. Op het Alard van Herpenplein in Herpen stond afgelopen weekend al een tent voor een heus Elfde van de Elfde feestweekend.

Tullepetaonstad (Roosendaal)

In Roosendaal wordt het carnavalsseizoen bij traditie afgetrapt met het Tullepetaoneontbijt dat om 11.11 uur van start gaat. Tickets zijn uitverkocht. Niet getreurd: om 19.33 uur gaan ze op de Markt de Tullepetaon 'wakker zienge'. Daarna is het liedjesfestival. 't Kielegat (Breda)

Het carnavalsseizoen in Breda wordt op 11-11 om 14.11 uur op de Grote Markt geopend. De hoogheid van het Kielegat wordt om 17.11 uur officieel geïnstalleerd en er zijn optredens van allerlei carnavalsartiesten onder wie De Rubberen Schuimboten, Peter Selie en Johnny Purple. Nieuw dit jaar is dat er niet alleen op het podium van alles te doen is, maar ook daarbuiten. Zo staan er allerlei foodtrucks waarbij je kan eten en kunnen de jongste carnavalsvierders zich laten schminken. Het weekend ervoor én erna

Elf Elf werd dus ook op veel plekken gevierd in het weekend vóór deze dinsdag, maar in sommige plaatsen pas komend weekend. Ook dan zullen nog wat (jeugd)prinsen en prinsessen worden bekendgemaakt en is er weer reden om te feesten. Komende vrijdag is bijvoorbeeld Drie Moand Vurraf in Land van Cuijk en een dag later is het Prinsenfestijn in de Rips en het Snorrenfeest in Gestel.

Luister en win: de carnaval van je leven! Maak kans op de carnaval van je leven, compleet met een carnavalsontbijt, een schitterend pekske voor in januari én de állereerste kaarten voor 3 Uurkes Vurraf. Luister vanaf nú naar Omroep Brabant Radio en stuur een appje naar de studio als je het 'Carnaval van je Leven alarm' hoort!