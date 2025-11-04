De befaamde heksenketel: volgens Berry van Aerle valt het allemaal wel mee

PSV speelt dinsdagavond in het Griekse Piraeus tegen Olympiakos – een ware heksenketel, zo zeggen de kenners. Tienduizenden Griekse voetbalfans zullen in een kolkend stadion tekeergaan als bezetenen. Op tv klinkt dat altijd ontzettend intimiderend, maar wat merk je daar als speler nou van op het veld? We vroegen het een ervaringsdeskundige: oud-PSV’er Berry van Aerle.

Berry van Aerle kan het weten. Hij stond met PSV in 1992 in de tweede ronde van de Europacup tegen AEK Athene. “Het begon toen in Athene al voordat we naar de training gingen. We konden de bus amper uit, omdat al die supporters muntjes naar ons gooiden. Kijk, dan is het wel vervelend natuurlijk,” zegt de Helmonder nuchter. Ook tijdens de wedstrijd ging het aardig los in het Nikos Goumas-stadion. “Toen zaten de stadions ook al veel eerder vol. En in landen met temperament, zoals Griekenland of Turkije, is het echt een ander soort kabaal. Dat is echt herrie.” Maar lag hij er ook echt wakker van? “Nee, ik vond dat juist een mooie sfeer. Ik genoot er wel van.”

"Je verstaat ze toch niet. Het zijn Grieken."

Tja, maar niet iedereen is een door de wol geverfde vleugelverdediger zoals ‘Turbo Berry’ ooit was. “Ja oké, als je het voor de eerste keer meemaakt, kan zo’n kolkend stadion best indrukwekkend zijn. Dan ben je misschien even onder de indruk, maar met wat ervaring gaat dat gevoel ook weer snel weg bij een speler.”

Hoe verder je in je carrière bent, hoe minder druk je je maakt over het publiek, zegt Van Aerle. Sterker nog, zo’n vijandig Grieks stadion dat de hele wedstrijd lang je trommelvliezen teistert, is uiteindelijk zo intimiderend niet – tenminste, niet voor Berry van Aerle. “Ze schreeuwen en fluiten maar. Je verstaat ze toch niet. Het zijn Grieken.” Van Aerle ging er op zijn eigen manier mee om. “Ik dacht altijd: misschien roepen ze wel ‘hup Berry!’ op dit moment. Wie zal het zeggen?” Heel veel ingewikkelder moet je het volgens hem niet maken. “Soms helpt zo’n uitzinnig publiek de thuisploeg, dan krijgen ze een boost. Aan de andere kant kun je elkaar op het veld niet altijd verstaan door die herrie. Daar heeft ook de thuisploeg last van.”

"Laten we zeggen: een sneaky 0-1.”