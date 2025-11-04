Matt (23) wordt de jongste wethouder van Nederland: ‘Blijf mezelf’

Nog ruim een week en dan heeft de gemeente Boekel de jongste wethouder van het land. De 23-jarige Matt Kanters volgt op 13 november Ben Brands op, die wegens ziekte zijn taken moest neerleggen. Ondanks zijn jonge leeftijd kent Matt de Boekelse politiek door en door. “Ik ben hier opgegroeid, en de liefde voor mijn gemeente is groot.”

De kerstboom staat, de ballen liggen klaar om opgehangen te worden en de lampjes moeten nog worden gehaald. Bijna alle ingrediënten voor een geweldige kerst zijn er, terwijl november nog maar net begonnen is. “Daar heb ik nu nog de tijd voor, straks niet,” lacht Matt Kanters. “Gewoon een slim stukje timemanagement,” vult de toekomstig wethouder aan. “Ik vind dat een gezellige periode. Straks heb ik misschien geen tijd meer, dus het kan maar gebeurd zijn. Al had de boom er ook al wel gestaan als ik geen wethouder zou worden.”

Matt Kanters bij de kerstboom in zijn appartement in Boekel (foto: Tom Berkers).

Sinds kort woont de 23-jarige zelfstandig in een appartement in het hart van Boekel. Vanuit het raam van zijn woonkamer kan hij zijn nieuwe werkplek zelfs zien. “Ik ben hier opgegroeid en de liefde voor mijn gemeente is groot. Ik hou van korte lijntjes en snel resultaten kunnen boeken. En dat kan hier. Dat spreekt me ontzettend aan.”

Al op jonge leeftijd verruilt Kanters het handballen voor de politiek. “Toen ik veertien was, werd er een cursus over gemeentepolitiek gegeven door de burgemeester. Ik was de jongste deelnemer en vond het erg interessant.”

"Ik ging in de debat met wethouders die veel ervaring hadden. Dat was wel interessant."

Niet veel later sluit hij zich aan bij de lokale partij waar ook zijn vader actief was. “Niet alleen door ons pap, maar de inhoud van de partij sprak me ook aan”, vertelt Kanters, die in 2018 burgerlid werd van de Democratische Onafhankelijke Partij (DOP). Twee jaar later neemt zijn vader afscheid van de partij. “Toen heb ik zijn plek overgenomen als gemeenteraadslid,” zegt hij. Weer twee jaar later, op 30 maart 2022, wordt hij fractievoorzitter. “Daar komt veel bij kijken. Je probeert overal van op de hoogte te zijn. Dat is intens, maar je leert er enorm veel van.”

Matt Kanters voor het gemeentehuis in Boekel (foto: Tom Berkers).

En nu, een paar jaar ervaring rijker, staat hij aan de vooravond van een nieuwe uitdaging. Tot aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen vervult hij de functie van oud-wethouder Ben Brands. “Iemand moet die plek opvullen. Het is belangrijk dat iemand de dossiers kent en snel kan starten. Dat ik dat mag doen, vind ik heel leuk.”



Het is niet iets waar leeftijdsgenoten vaak al mee bezig zijn, maar dat deert hem niet. “Ik ben niet echt een feestbeest, maar vooral een politieke junkie. Daar gaat veel tijd in zitten. En als ik tijd over heb, dan zijn het geen sensationele hobby’s: ik kijk graag films, ga naar de sportschool of luister naar muziek.”

"Verder wil ik vooral lekker mezelf blijven, dan heb ik er vertrouwen in dat het goedkomt."