Geen boete maar waarschuwing: Dolle Mina’s mogen weer stoepkrijten in Breda
De actie begon zondagochtend in het Valkenbergpark en breidde zich uit naar de rest van de binnenstad. Met spuitbussen gevuld met stoepkrijt schreven de Dolle Mina’s leuzen als 'Blijf met je klauwen van vrouwen' en 'Dit park is ook van ons'. Daarmee wilden ze aandacht vragen voor straatintimidatie en femicide. "We zijn natuurlijk blij dat we geen boete krijgen", vertelt actievoerder Diana Moulen. "We wilden niemand tot last zijn, alleen een boodschap uitdragen.
Er was zondag veel verwarring bij de dienstdoende boa's over wat wel en niet mag, en de actie werd op last van de handhavers uiteindelijk afgebroken. Na wat uitzoekwerk blijkt nu dat krijten op zich is toegestaan, maar alleen op de stoep zelf. "En wij hadden ook op prullenbakken gekrijt", zegt Dolle Mina Moulen schuldbewust. "Dat mag dus niet. De boa zei: als jullie het nog eens willen doen, laat het dan even weten aan de gemeente. Dan worden de boa’s vooraf op de hoogte gebracht en is het verder prima."
Tijdens de actie ontstond er ook discussie over een opmerking van een van de handhavers, die stelde dat geweld tegen vrouwen 'iets van de multiculturele samenleving' zou zijn. Die uitspraak viel verkeerd bij de Dolle Mina’s, die dat racistisch vinden. Toch kiezen ze er bewust voor om geen officiële klacht in te dienen. "We willen liever bijdragen aan verbetering van hun kennis", legt Moulen uit.
"Daarom denken we eraan om gastlessen te gaan geven op de boa-opleiding, bijvoorbeeld over femicide en geweld tegen vrouwen. We gaan de school benaderen zodat we kunnen werken aan bewustwording en kennis", vervolgt ze.
"Bij de volgende actie geven we handhaving gewoon een seintje."
Ondanks de waarschuwing is de sfeer tussen de Dolle Mina’s en de handhavers van de gemeente goed. "Alles is in goede sfeer", besluit Diana Moulen. "Bij eerdere acties, zoals toen we met ‘Mina's slapen op straat’ protesteerden, werkte de gemeente ook goed mee. We gaan ze bij een volgende actie gewoon even vooraf een seintje geven."