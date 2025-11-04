Kapotte Kachels willen carnavalshit terug op Spotify, rechtszaak in zicht

De teller staat deze dinsdag op ruim 23.000 euro. Wanneer C.V. De Kapotte Kachels 25.000 euro bij elkaar heeft, wil ze een rechtszaak aanspannen om haar carnavalshit ‘Dikke Pens’ weer terug op Spotify te krijgen. Maar heeft dit kans van slagen?

Tot op de dag vandaag is het voor De Kapotte Kachels nog onduidelijk wat nu de precieze reden was om het nummer van Spotify te halen. Op die vraag hoopt de band straks alsnog een antwoord op te krijgen. “Nog effe gasgeven en dan dragen we het over. Dan gaat de advocaat ermee aan de gang.”

Ruim 23.000 euro binnen De band komt intussen aardig in de buurt met een bedrag van 23.400 euro. “Het is niet normaal, wat een bedrag”, reageert Jop Roeland, een van de mannen achter carnavalsband. “We hebben met zijn vieren ook zelf nog een flinke duit in de zak gedaan om onze goede wil te tonen.”

De carnavalsband heeft het nummer namelijk gebaseerd op de melodie van ‘Take a Chance on Me’, een lied van de Zweedse supergroep ABBA, die onder Universal Music Sweden valt. De bandleden willen dat Dikke Pens gewoon weer te beluisteren is via Spotify. Daarom zijn ze in september een crowdfundingsactie gestart om 25.000 euro bij elkaar te sprokkelen voor een rechtszaak. Vóór de Elfde van de Elfde wil de groep het streefbedrag hebben bereikt.

Eerst even terug naar maart. Ineens was de winnaar van 'Kies je Kraker', de jaarlijkse verkiezing van Omroep Brabant van het beste carnavalsnummer, niet meer te vinden op muziekplatform Spotify. Het ging om het lied ‘Dikke Pens’ van C.V. De Kapotte Kachels en René van Rooij. Hoe dit kon, was in eerste instantie een groot vraagteken. Later bleek de claim om het nummer van Spotify te verwijderen uit Zweden te komen.

De advocaat van de carnavalsband, Victor den Hollander, legt uit dat er al lang van dit soort carnavalsmuziek wordt gemaakt. “Maar nu komt het voor de rechter”, reageert hij. Volgens hem is de hamvraag in deze zaak of het nummer wordt gezien als een parodie. Hij is er zelf van overtuigd dat dit het geval is. “Als je een liedje maakt, dan heb je auteursrecht op dat liedje. Dan mag niemand daaraan zitten. Maar er is wel een uitzondering: mensen kunnen een parodie maken”, legt hij uit.

Humor en spot drijven

Advocaat Janneke Popma van Höcker advocaten, gespecialiseerd in auteursrecht, legt uit dat in een parodie een bestaand werk is nagebootst. “Een parodie is humoristisch bedoeld, waarbij je de spot drijft met iets. Dan is het niet zo dat je noodzakelijk de spot moet drijven met de geparodieerde auteur of dat werk.”

Verder legt ze uit dat er in een mogelijke zaak gekeken wordt naar een aantal vereisten. Of er bijvoorbeeld sprake is van onder meer commercieel gebruik van het nummer, concurrentiemotieven, verwarringsgevaar of reputatieschade.

Maakt De Kapotte Kachels kans om een eventuele zaak te winnen? “Dat is lastig te zeggen. Er valt voor beide kanten iets te zeggen”, reageert Popma. “Het is bijvoorbeeld wel gebruikelijk dat er toestemming gevraagd wordt aan de andere partij. Dat zie je wel gebeuren. Ik kijk er met belangstelling naar hoe de zaak zich zal ontvouwen.”

Advocaat Den Hollander vertelt dat er helemaal geen toestemming nodig is voor het maken van een parodie. “Het gaat om vrijheid van meningsuiting.” De band zegt geprobeerd te hebben er met Universal uit te komen, nadat het nummer van Spotify was verwijderd. Maar volgens hen verliep het contact met Universal moeizaam en gaf de producent geen gehoor aan de voorstellen van de band.

Als ook ABBA bij hun standpunt blijft, dan is de kans op een rechtszaak groot. Den Hollander ziet als advocaat van de carnavalsband kansen in een eventuele zaak. “Ik geloof dat dit moet kunnen”, zegt hij. “De vraag is, is het daarna klaar, want zij (red. Universal Music Sweden) hebben veel geld en kunnen ook weer in hoger beroep.”

Ook Jop Roeland kijkt positief vooruit: “We hebben ons goed laten informeren. Anders waren we er niet aan begonnen. We willen echt gerechtigheid.”