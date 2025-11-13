Bezwaarmakers leggen bouwplannen stil: ‘Het loopt helemaal vast'
Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat bezwaarmakers steeds vaker geld eisen om hun bezwaar tegen nieuwbouw in te trekken. Projectontwikkelaars spreken zelfs van “afpersing”. Ook in Den Dungen stokt de woningbouw door juridische procedures.
Meerdere nieuwbouwplannen liggen stil na bezwaren van omwonenden. In totaal hadden er zo'n 130 huizen of appartementen gebouwd kunnen worden. Toon van der Hofstad startte een handtekeningenactie uit frustratie.
“Het dorp loopt leeg”, zegt hij. “De jeugd trekt weg, winkels sluiten, sportclubs verdwijnen. Er is nog één supermarkt, maar de slager en drogist zijn al weg. Zo hol je de voorzieningen uit.” Volgens Van der Hofstad maken sommige dorpsgenoten bezwaar “om het bezwaar zelf."
'Tragisch'
“Bij sommigen lijkt het om pesterij te gaan of om geld. Negentig procent van die bezwaren gaat nergens over. Je gunt een ander toch ook een dak boven z’n hoofd?” Hij wijst erop dat sommige plannen al zeventien jaar door alle bezwaren op de plank liggen.
“De jeugd wordt opgezadeld met torenhoge hypotheken, terwijl zo'n 200 ouderen in te grote huizen blijven zitten. Er moet gewoon gebouwd worden, anders hou je alleen oude chagrijnen over.” Van der Hofstad, die zelf 70 jaar is, ziet veel leeftijdsgenoten vertrekken naar omliggende dorpen als Berlicum en Schijndel. Daar kunnen ze wel kleiner wonen. "In Schijndel stikt het van de Dungenaren. Dat is voor een dorp als het onze tragisch.”
Schoolgebouw
De Dungenaar ergert zich ook aan bezwaren rond het oude schoolgebouw De Blauwe Scholk. Een stichting wilde daar een cultureel centrum maken, maar Van der Hofstad zag liever appartementen voor jongeren. “Op de een of andere manier bepaalt de wet dat dit allemaal kan en het loopt uit de hand. Steeds gaat het om hetzelfde: eerst om geld, dan om groen, dan weer om uitzicht. In mijn optiek hebben ze geen enkel belang.”
Ook de bouw van een nieuwe school ging niet door na bezwaren. “Kinderen moeten nu naar het volgende dorp. Dat is gênant. Er is meer autoverkeer en gesleep met kinderen.” Hij hoopt dat de tegenstanders hun verzet staken. “Als je tachtig bent, heeft bezwaar maken weinig zin. Dan ben je dood voordat de eerste schop de grond in gaat.”
Eeuwenoude agrarische kern
Adriaan van Abeelen van Groene Hart Brabant verzet zich juist tegen nieuwbouw op plekken die volgens hem van grote cultuurhistorische waarde zijn. “We zijn niet tegen bouwen”, zegt hij. “Maar Den Dungen heeft een eeuwenoude agrarische kern. De plek waar nu 43 woningen gepland staan, hoort bij dat historische hart. De gemeente heeft zelf vastgelegd dat daar niet gebouwd mocht worden en nu doen ze het toch.”
Volgens Van Abeelen volgen de bezwaarmakers gewoon de wet. “We wijzen de gemeente erop dat ze in strijd handelt met haar eigen plannen. Het gaat ons om karakter en historie. Als je overal bouwt, verdwijnt het dorpse gezicht.”
Alternatieven
Hij ziet genoeg alternatieven voor de Dungense jongeren. “Er zijn zestien plekken waar wél gebouwd kan worden, zonder schade aan het erfgoed. Maar er wordt alleen kwantitatief gedacht: zoveel mogelijk huizen. Dat is diep droevig.”
Van Abeelen vraagt zich af of Den Dungen überhaupt moet groeien. “We zijn al zo volgebouwd. Nieuwe huizen lossen de problemen niet op: tweeverdieners uit Den Bosch kopen hier de woningen, terwijl Dungenaren achter het net vissen.”