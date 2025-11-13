Bezwaarmakers leggen bouwplannen stil: ‘Het loopt helemaal vast'

Landelijk waarschuwen projectontwikkelaars voor bezwaarmakers die bouwprojecten jaren vertragen. Dat speelt ook in Den Dungen. Dorpsbewoner Toon van der Hofstad vindt dat zijn dorp “ten onder gaat aan eindeloze bezwaren”, terwijl Adriaan van Abeelen van belangengroep Groene Hart Brabant juist wil voorkomen dat bouwen ten koste gaat van de eeuwenoude dorpsgeschiedenis.

Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat bezwaarmakers steeds vaker geld eisen om hun bezwaar tegen nieuwbouw in te trekken. Projectontwikkelaars spreken zelfs van “afpersing”. Ook in Den Dungen stokt de woningbouw door juridische procedures. Meerdere nieuwbouwplannen liggen stil na bezwaren van omwonenden. In totaal hadden er zo'n 130 huizen of appartementen gebouwd kunnen worden. Toon van der Hofstad startte een handtekeningenactie uit frustratie. “Het dorp loopt leeg”, zegt hij. “De jeugd trekt weg, winkels sluiten, sportclubs verdwijnen. Er is nog één supermarkt, maar de slager en drogist zijn al weg. Zo hol je de voorzieningen uit.” Volgens Van der Hofstad maken sommige dorpsgenoten bezwaar “om het bezwaar zelf." 'Tragisch'

“Bij sommigen lijkt het om pesterij te gaan of om geld. Negentig procent van die bezwaren gaat nergens over. Je gunt een ander toch ook een dak boven z’n hoofd?” Hij wijst erop dat sommige plannen al zeventien jaar door alle bezwaren op de plank liggen.