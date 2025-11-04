Voor Jade van der Linden geen plek in Kamer: ‘Zo werkt democratie’

Het was niet de uitslag waar Jade van der Linden van GroenLinks-PvdA op had gehoopt, maar ze heeft zin om de draad weer op te pakken in Brabant. Even leek het erop dat ze de Tweede Kamer in zou gaan, maar door voorkeursstemmen heeft ze geen zetel weten te bemachtigen.

De Kiesraad moet de officiële uitslag nog bekendmaken, maar Van der Linden rekent niet meer op een plek in het parlement. “Ik ben niet gekozen als Kamerlid. Er zijn volgens onze telling binnen de partij vier voorkeurszetels gehaald, maar daar hoor ik niet bij. Het is hoe democratie werkt. Ik heb hartstikke veel vertrouwen in de mensen die zijn gekozen,” reageert ze.

GroenLinks-PvdA daalde van 25 naar 20 zetels. Van der Linden uit Oss stond op plek 21 van de kandidatenlijst. Door het aangekondigde vertrek van partijleider Frans Timmermans leek de kans even aanwezig dat ze een plek in de Tweede Kamer zou krijgen.

Trouw meldde eerder de uitslag in honderd gemeenten te hebben geanalyseerd en concludeerde dat dankzij voorkeursstemmen ‘zeker drie’ kandidaten van GroenLinks-PvdA in de Tweede Kamer komen. Van der Linden werd daarbij niet genoemd.

Natuurlijk had ze gehoopt op een andere verkiezingsuitslag waarin ze een plekje op het pluche zou krijgen, vertelt ze. “Uit de peilingen bleek dat het binnen handbereik was.”

'Natuurlijk baal je'

Van der Linden zegt dat ze zelf uit de openbare processen-verbaal van de gemeenten heeft opgemaakt dat ze buiten de boot valt. “Daar kun je zien hoeveel stemmen elke gemeente heeft. En daar heb ik gezien dat ik geen voorkeurszetel heb. Toen we woensdag de exitpolls zagen, had ik wel door dat ik er niet bij zat. Dat voelde ik wel aan,” legt ze uit. “Eerlijk: natuurlijk baal je. Het is wat het is.”

Toch kijkt ze positief terug op de verkiezingscampagne en gaat ze niet bij de pakken neerzitten. Ze blijft fractievoorzitter in de Provinciale Staten, waar ze woordvoerder is voor landbouw en stikstof. Daarnaast werkt ze als strategisch adviseur bij Smart Links.

Ze zegt zin te hebben om in Brabant verder aan de slag te gaan. “Er is nog veel werk aan de winkel. Wie weet wat de toekomst brengt,” zegt ze optimistisch.