Werk aan de weg op A29: nachtafsluitingen en omleidingen deze week

Automobilisten die deze week ’s nachts over de A29 richting Bergen op Zoom rijden, moeten rekening houden met afsluitingen en extra reistijd. Rijkswaterstaat voert van dinsdagavond tot en met vrijdagnacht asfalteringswerkzaamheden uit bij de aansluiting Oud-Beijerland. De werkzaamheden zijn nodig om het wegdek in goede conditie te houden, maar zorgen wel voor omleidingen en vertragingen van tien tot dertig minuten.

De afsluitingen vinden verspreid over drie nachten plaats. In de nacht van woensdag op donderdag gaat de A29 richting Bergen op Zoom dicht tussen de af- en oprit van Oud-Beijerland. Dat gebeurt van tien uur 's avonds tot vijf uur 's morgens. Vanaf elf uur 's avonds is ook de oprit Barendrecht afgesloten en rond middernacht gaat het hele traject tussen Barendrecht en Oud-Beijerland dicht tot vijf uur 's nachts. De volgende nacht, van donderdag op vrijdag, is hetzelfde stuk opnieuw afgesloten tussen tien uur 's avonds en vijf uur 's nachts, inclusief de oprit Barendrecht. Tot slot is in de nacht van vrijdag op zaterdag de A29 tussen Barendrecht en Oud-Beijerland dicht van middernacht tot zes uur 's ochtends, evenals de oprit Barendrecht.

Omleidingen

Verkeer richting Bergen op Zoom wordt omgeleid via de N217, A15, A16, A17 en A59. De omleidingsroute is aangegeven met gele borden langs de weg. Om de hinder te beperken, is de Kiltunnel tijdelijk tolvrij voor verkeer dat vanuit Dordrecht richting de Hoeksche Waard rijdt.

Wie toch de weg op moet, kan het beste rekening houden met een langere reistijd en vooraf de actuele verkeersinformatie raadplegen.