Winkelcentrum beschoten door stel: drugslab en wapens in huis gevonden

Een man en een vrouw zijn dinsdag aangehouden in de buurt van de Dokter Brabersstraat in Roosendaal. De politie verdenkt het tweetal ervan een drugslab en een voorraad wapens in huis te hebben gehad. Agenten kwamen het stel op het spoor nadat ze op een winkelpand zaten te schieten.

De schoten werden opgemerkt door een groep bouwvakkers, die bij het pand van winkelcentrum Roselaar aan het werk waren. De kogels kwamen uit een appartement dat uitziet op het winkelcentrum.

De gevel boven de werklui werd geraakt, maar het vermoeden is dat niet op de mannen zelf werd gericht.

Drugslab

In het appartement waaruit geschoten werd, hield de politie twee verdachten aan: een man van 37 en een vrouw van 25, beiden uit Roosendaal. In de woning werden wapens, verdachte spullen en een drugslab gevonden.

Alles is in beslag genomen en het appartement is door de burgemeester gesloten. Het tweetal is meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek.