Stoepkrijtsoap in Breda: Rianne krijgt boete, Dolle Mina’s niet

Wat begon als een onschuldige actie met stoepkrijt groeit in Breda uit tot een kleine soap. Rianne Meersschaert kreeg begin oktober een boete van 140 euro omdat ze pijlen op de stoep spoot om mensen in een rolstoel de weg te wijzen naar een mobiel toilet. Een paar weken later gingen de Dolle Mina’s met vergelijkbare krijtverf aan de slag in de binnenstad, maar daar bleef het bij een waarschuwing. “Ik gun het ze van harte, maar eerlijk is het niet,” zegt Rianne. “Wij doen iets goeds en worden gestraft.”

Rianne (39) zet zich al langer in voor betere openbare toiletten in Breda. Door haar ziekte MS weet ze hoe lastig het is als je plots een wc nodig hebt en er geen in de buurt is. “In Breda waren maar 66 openbare toiletten, en dat is veel te weinig voor zo’n grote stad,” zegt ze. Via het project PLEE-list Breda werkt ze eraan om dat aantal op te schroeven naar 200, waarvan 40 rolstoeltoegankelijk.

"De ironie wil dat de gemeente de toiletten subsidieerde waar ik de pijlen heen tekende."

Tijdens de Week van de Toegankelijkheid stond op 11 oktober op het Kasteelplein zelfs de eerste mobiele 'Changing Places unit' van Nederland, een mobiel toilet voor mensen met een beperking. Om voorbijgangers en rolstoelgebruikers de weg te wijzen, spoot Rianne samen met haar man in het Valkenbergpark met milieuvriendelijke stoepkrijtverf pijlen op de stoep richting het toilet. “We deden niemand kwaad en de verf gaat er na een regenbui alweer af, maar binnen een uur kwam de politie,” vertelt ze. “Ze vroegen of we een vergunning hadden. Toen we zeiden van niet, kregen we meteen een boete.”

Rianne Meersschaert zet zich in voor meer opengestelde toiletten (foto: Marianne Dhont).

Het is de vraag of je wel een vergunning nodig hebt, want stoepkrijten lijkt toegestaan, mits je het alleen op de stoep doet en niet op objecten of gebouwen. Rianne is vooral verbolgen omdat de Dolle Mina’s enkele weken later in het Valkenbergpark met dezelfde krijtverf feministische leuzen spoten, maar géén boete kregen. De groep werd wel aangesproken door handhavers, maar kwam er met een waarschuwing vanaf. “Wij deden het alleen op de stoep, en zij ook op prullenbakken en het stadhuis. En wij krijgen de boete. Dan denk je: meten ze met twee maten? Het voelt als willekeur.”

"Net als de Dolle Mina's strijden wij voor meer gelijkheid en begrip."