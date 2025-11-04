Limburg decor voor Brabantse carnavalsfilm: ‘Dit kan eigenlijk niet’

Wie deze week door Gennep loopt, waant zich in Brabant. Overal wapperen rood-wit-gele vlaggen, de gevels zijn versierd in Brabantse stijl en zelfs de carnavalsvlaggen doen Brabants aan. Toch ligt Gennep niet in Brabant, maar in Limburg. Het stadje vormt deze week het decor voor de nieuwe Nederlandse komedie Carnaval. Voor de film verandert het centrum tijdelijk in het fictieve Brabantse dorp ‘Zattegat’.

Een Brabants dorp op Limburgse bodem zorgt voor verbaasde gezichten bij inwoners van Gennep. “Dat vind ik eigenlijk niet kunnen. Maar ja, het is voor de film natuurlijk. Toch denk ik dat daar wel wat protesten van komen”, zegt een toeschouwer bij de opnames.

Ook Geert Spikmans, vorst van de Génnepse Vastelaovendclup ’Bombakkes’, moest even slikken toen hij alle Brabantse vlaggen zag. “Wat wil je dat ik daar als echte Limburger van zeg? Een beetje pijn doet het wel, maar het is mooi voor Gennep. Wat reuring, dat is wel mooi.”



New Kids-humor

Carnaval vertelt het verhaal van vier vrienden die leven voor het feest der feesten. Als één van hen plots voor zijn dochter moet zorgen en Prins Carnaval duistere plannen blijkt te hebben, dreigt het jaarlijkse feestje compleet te ontsporen.



De film zit volgens de makers vol met herkenbare New Kids-humor; chaos, platte grappen en onverwachte wendingen zijn gegarandeerd. Bekende namen als Huub Smit, Tim Haars, Guido Pollemans, rapper Fresku en Henry van Loon spelen mee. Het scenario is geschreven door Flip van der Kuil en Zoeteke Lugthart.



Ook in Brabant

Hoewel Gennep nu even als ‘Zattegat’ fungeert, worden ook diverse scènes in Brabant opgenomen. Welke rol de Limburgse opnames precies krijgen, houdt de filmploeg nog geheim.



Nog een paar dagen, en dan verdwijnt het fictieve Zattegat weer uit het straatbeeld. Maar de film Carnaval, met volop Brabants tintje en een flinke dosis New Kids-humor, is pas vanaf 2026 in de bioscoop te zien.