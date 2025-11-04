NAC zoekt band met regio en chaos op recreatiepark: dit gebeurde er vandaag

Van een heksenketel in Griekenland tot chaos op een recreatiepark: dit zijn de vijf verhalen die je dinsdag gelezen moet hebben.

De dochters van de 90-jarige Sjaak Mastbooms zijn verbijsterd dat de man die hun vader fataal van zijn fiets duwde al na zes weken onbegeleid verlof kreeg. Pieter V. keerde niet zelfstandig terug van dit verlof en moest door de politie worden opgehaald. De familie vraagt zich af of V. tijdens de rechtszaak iedereen voor de gek heeft gehouden, aangezien hij toen zijn eigen naam niet eens wist. Hier lees je hun verhaal.

Op recreatiepark Parc de Kievit in Baarle-Nassau is grote onrust ontstaan nadat de eigenaar de riolering van verschillende huizen afsloot en de toegangspoort blokkeerde. De bewoners zijn in conflict met de eigenaar over een forse verhoging van de parklasten. Er was een vechtpartij waarbij een agent werd geslagen. Lees hier het hele verhaal.

Een 27-jarige Poolse man reed vorig jaar oktober als een dolleman door Tilburg na het stelen van een auto. Na een wilde achtervolging werd hij voor het station klemgereden door acht politieauto's. Het OM eist tbs met voorwaarden vanwege zijn psychotische toestand tijdens het incident. Check hier de details.

PSV-icoon Berry van Aerle relativeert de 'heksenketel' die PSV vanavond te wachten staat in Piraeus tegen Olympiakos. De oud-verdediger stelt dat het kabaal in Griekse stadions indrukwekkend kan zijn, maar dat je er als ervaren speler goed mee om leert gaan. Hier lees je zijn analyse.

NAC Breda wil de band met de regio versterken door het opzetten van Regiohubs, te beginnen in Zeeland. De club wil meer maatschappelijke impact maken buiten de stadsgrenzen via activiteiten als schoolclinics en voetbaltoernooien. Hier lees je het hele verhaal.