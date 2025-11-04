Drie woningen mogelijk beschoten in Tilburg, politie doet onderzoek

In Tilburg zijn dinsdagavond mogelijk drie woningen beschoten. Dat gebeurde aan de Corellistraat in de wijk Stokhasselt. De politie heeft de omgeving afgezet en doet ter plaatse onderzoek.

Volgens een politiewoordvoerder is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het is nog niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt, maar de recherche onderzoekt de omgeving op sporen.