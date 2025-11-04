Advertentie
Drie woningen mogelijk beschoten in Tilburg, politie doet onderzoek
Vandaag om 19:10 • Aangepast vandaag om 19:26
1/3 Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
In Tilburg zijn dinsdagavond mogelijk drie woningen beschoten. Dat gebeurde aan de Corellistraat in de wijk Stokhasselt. De politie heeft de omgeving afgezet en doet ter plaatse onderzoek.
Volgens een politiewoordvoerder is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het is nog niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt, maar de recherche onderzoekt de omgeving op sporen.
