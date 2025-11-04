Navigatie overslaan

Drie woningen mogelijk beschoten in Tilburg, politie doet onderzoek

Vandaag om 19:10 • Aangepast vandaag om 19:26
Omroep Brabant
Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
nl
In Tilburg zijn dinsdagavond mogelijk drie woningen beschoten. Dat gebeurde aan de Corellistraat in de wijk Stokhasselt. De politie heeft de omgeving afgezet en doet ter plaatse onderzoek.
Profielfoto van Mees van Roosmalen
Geschreven door
Mees van Roosmalen

Volgens een politiewoordvoerder is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het is nog niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt, maar de recherche onderzoekt de omgeving op sporen.

