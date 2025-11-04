Twee gewonden melden zich in ziekenhuis na schietpartij

In Tilburg zijn dinsdagavond drie huizen en een auto beschoten. Dat gebeurde in de Corellistraat in de wijk Stokhasselt. Een bloedspoor wekte het vermoeden dat er mensen gewond waren geraakt. En dat bleek te kloppen.

Op de plek van de schietpartij vond de politie namelijk alleen een lege auto, waarop geschoten was. Ook op een huis was geschoten, maar er werden geen gewonden gevonden. Een telefoontje met het ziekenhuis leverde meer op. Daar hadden net twee gewonden zich op de spoedeisende hulp gemeld.

De twee personen zijn aangehouden, omdat ze worden verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij. Hoe zwaar ze gewond zijn, is ook nog niet bekend.