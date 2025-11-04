Heksenketel in Athene: PSV onder zware beveiliging het stadion in

Een militaire oefening is er niks bij. Zoveel beveiliging en ME, inclusief schilden, is dinsdagavond aanwezig bij de aankomst van de spelersbus van PSV bij het stadion van tegenstander Olympiakos in Piraeus. De Eindhovenaren kwamen in een onherkenbare toerbus het stadion in voor de Champions League wedstrijd. Ook de meegereisde fans werden al uren voor de wedstrijd het stadion in geleid.

Waar we in Nederland gewend zijn aan de ME-busjes, doen ze in Griekenland aan ME-bussen. Alsof je op schoolreisje gaat, maar dan helemaal vol met ME'ers met een schild. De hele route rondom het stadion is afgezet door de lokale eenheden en fans mogen zelfs niet meekijken vanaf de zijkant.

Wat er allemaal niet nodig is rondom een voetbalwedstrijd. Overal rijden beveiligers op motors en er staat een peloton ME klaar om de bus het stadion in te leiden. En dat lukt ze uiteindelijk goed. Met een onherkenbare bus komen de spelers via een sluis het stadion in. Vanaf het moment dat de bus in zicht komt, wordt vanaf de tribune luid geschreeuwd door de thuisfans, die al uren voor aanvang aanwezig zijn in het Georgios Karaiskákisstadion.

Bier al vroeg in de middag op

Ook de 1600 uitfans zijn al even in het stadion. Zij werden om vijf uur Nederlandse tijd al met een bus vanuit de fanzone richting het stadion gestuurd, om een confrontatie met de Grieken te voorkomen. En dat uitvak is werkelijk een kooi. Met prikkeldraad boven je hoofd kom je het uitvak in. De verwachting is ook dat de fans pas uren na het laatste fluitsignaal het stadion mogen verlaten.

Maar de sfeer zit er deze middag al goed in, zo goed, dat het bier om half vier lokale tijd al op is in de fanzone. "Dat weet je als er Brabanders komen", zegt een van de fans. De fanzone is al vroeg in de middag helemaal vol en fans moeten in de rij wachten om binnen te komen op de rooftopbar, met uitzicht op de beroemde Akropolis.

De Champions League wedstrijd tussen PSV en Olympiakos begint dinsdagavond om negen uur. PSV start met de volgende namen aan de wedstrijd: Kovar; Salah-Eddine, Gasiorowski, Schouten, Dest; Mauro Júnior, Veerman, Saibari; Perisic, Til, Man.