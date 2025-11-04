Ricardo Pepi redt in allerlaatste minuut punt voor PSV in Griekenland

PSV is er niet in geslaagd om de belangrijke wedstrijd van Olympiakos in te winnen. De Champions League-wedstrijd in Piraeus eindigde in 1-1. PSV begon erg zwak aan de wedstrijd en wist de Griekse muur nauwelijks te doorbreken. Het rekte tot de laatste minuut, toen Ricardo Pepi via een vrije trap de gelijkmaker binnenschoot en de 1600 aanwezige PSV-fans toch nog liet juichen.

De opdracht voor PSV was van tevoren duidelijk: winnen. Dan zou een kans op de volgende ronde aanzienlijk toenemen. Dat begon goed, toen PSV in de 11e minuut op voorsprong leek te komen. Ismael Saibari gaf het laatste tikje, maar stond buitenspel. In de 17e minuut viel de eerste goal. Na een goedlopende aanval aan de kant van Olympiakos, is de Portugese rechtsbuiten Gelson Martins het eindstation. Hij knalde de bal in de korte hoek achter Matej Kovar en dus moest PSV aan de bak. Heel hard zingen

De Eindhovenaren kregen de bal daarna wel in de vijandelijke zestien, maar daar stond daar een Griekse verdediger klaar om de bal weg te rossen. Verder was het vooral Olympiakos dat aandrong. En de Griekse fans, die gingen steeds harder zingen. Zo hard, dat je de buurman op de tribune niet meer kon verstaan. Ook als de ploeg van Peter Bosz de bal wel op de helft van de tegenstander had, dan klonk er een striemend fluitconcert van de tribune. De 'heksenketel', zoals het van te voren beschreven werd, deed zijn naam eer aan.