Ricardo Pepi redt in allerlaatste minuut punt voor PSV in Griekenland
De opdracht voor PSV was van tevoren duidelijk: winnen. Dan zou een kans op de volgende ronde aanzienlijk toenemen. Dat begon goed, toen PSV in de 11e minuut op voorsprong leek te komen. Ismael Saibari gaf het laatste tikje, maar stond buitenspel. In de 17e minuut viel de eerste goal. Na een goedlopende aanval aan de kant van Olympiakos, is de Portugese rechtsbuiten Gelson Martins het eindstation. Hij knalde de bal in de korte hoek achter Matej Kovar en dus moest PSV aan de bak.
Heel hard zingen
De Eindhovenaren kregen de bal daarna wel in de vijandelijke zestien, maar daar stond daar een Griekse verdediger klaar om de bal weg te rossen. Verder was het vooral Olympiakos dat aandrong. En de Griekse fans, die gingen steeds harder zingen. Zo hard, dat je de buurman op de tribune niet meer kon verstaan.
Ook als de ploeg van Peter Bosz de bal wel op de helft van de tegenstander had, dan klonk er een striemend fluitconcert van de tribune. De 'heksenketel', zoals het van te voren beschreven werd, deed zijn naam eer aan.
De eerste helft
Het was niet best aan de kant van PSV, in de eerste helft. Sterkhouders als Sergiño Dest en Mauro Júnior waren erg slordig, terwijl we dat anders gewend zijn. De ploeg, die zo lekker in vorm was, noteerde geen enkel schot op doel in het eerste bedrijf. En keeper Kovar moest nog een keer ingrijpen om de 0-2 te voorkomen.
De tweede helft
In de tweede helft leek PSV zich te herpakken. Het begon een stuk scherper, behalve voorin, waardoor de eerste grote kans uitbleef. De Grieken hadden meer geluk, tot de volley van doelpuntenmaker Gelson Martins de lat raakte.
Peter Bosz hoopte wat leven in de brouwerij te krijgen door Guus Til en Dennis Man te wisselen voor Ricardo Pepi en Couhaib Driouech. Met succes.
Aan beide kanten kwamen meer kansen en in minuut 77 was het Couhaib Driouech die eindelijk het eerste schot op doel noteerde, maar deze werd makkelijk gekeerd door de keeper van de Griekse kampioen. PSV drong nog wat aan in de laatste minuten en kreeg uiteindelijk waar het naar opzoek was.
Een vrije trap van Joey Veerman in de 93e minuut eindigde via de kluts bij Ricardo Pepi, die de bevrijdende 1-1 maakte en de 1600 meegereisde fans eindelijk liet juichen.
Hoe nu verder?
Door dit gelijkspel komt PSV in de Champions League op vijf punten uit vier wedstrijden. Voor de Eindhovenaren lijkt het behalen van de volgende ronde een aardige klus.
Met nog vier wedstrijden te gaan, moet PSV nog minstens vijf punten halen, om zeker te zijn van de volgende ronde. Maar het liefst zes. En de overgebleven tegenstanders zijn ook niet de minste: Liverpool, Atlético Madrid, Bayern München en Newcastle United. Maar niks in onmogelijk. Dat bleek eerder ook al in de wedstrijd tegen Napoli.