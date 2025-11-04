Bosz fel tegen spelers: 'In de rust gezegd dat ze nog tien minuten hebben'
"De eerste helft was slecht", begint Bosz. "Jerdy Schouten en Yarek Gasiorowski waren de beste van de basis vandaag, maar onze backs, Salah-Eddine en Dest, haalden hun gebruikelijke niveau niet." Ook over het spel is hij niet te spreken: "Wij waren niet goed genoeg in balbezit. Normaal gesproken zijn we dominant, maar dat heb ik vandaag niet gezien."
De 61-jarige vond de eerste helft zelfs zo slecht, dat hij twijfelde om te wisselen in de rust. "Ik was wat feller dan normaal in de pauze en heb gezegd dat ze nog tien minuten hebben om te laten zien wat we kunnen."
Uiteindelijk werd er in minuut 58 daadwerkelijk gewisseld. Onder andere Ricardo Pepi betrad toen het veld. Hij maakte uiteindelijk in de allerlaatste minuut de gelijkmaker: "Als spits moet je altijd blijven denken dat je kan scoren tot de scheids heeft afgefloten", zegt de Amerikaan.
De laatste tijd moet Pepi het doen met een reserverol, omdat Guus Til nu de voorkeur krijgt. "Het is niet mijn keuze dat ik niet start en ik twijfel niet aan de beslissingen van de coach." Ook Bosz is blij met de inzet van zijn invallers: "Ik vind dat de vijf wisselspelers vandaag het verschil hebben gemaakt." Naast Pepi kwamen ook, Couhaib Driouech, Paul Wanner, Emir Bajraktarevic en Myron Boadu binnen de lijnen.
Aanvoerder Jerdy Schouten kan zijn gevoelens na de wedstrijd niet echt beschrijven. "Die 1-1 valt laat, dan kan je zeggen: "Gelukkig", maar we haalden niet het niveau dat we hadden moeten halen." Hij zei dat er ook zeker geen feestelijke hing in de kleedkamer na de wedstrijd.
Vertrouwen blijft
PSV houdt vier zware wedstrijden tegen Liverpool, Atlético Madrid, Bayern München en Newcastle United over. Daarin zullen punten gehaald moeten worden om de volgende ronde van de Champions League te kunnen bereiken. Peter Bosz ziet dat zeker gebeuren: "We weten wie onze tegenstanders nog zijn en we zijn juist goed tegen zware tegenstanders. Napoli was op papier tot nu toe de beste tegenstander en die hebben we gewonnen."
Ook Schouten ziet geen reden tot paniek: "We weten wat we kunnen, dus het is niet dat ik nu in zak en as zit. De volgende ronde zit er zeker nog in."