Bosz fel tegen spelers: 'In de rust gezegd dat ze nog tien minuten hebben'

Peter Bosz, Ricardo Pepi en Jerdy Schouten kijken met gemixte gevoelens terug op het gelijkspel in Athene (1-1). "Olympiakos was beter dan wij, dus dit is een gewonnen punt", zegt de trainer op de persconferentie na de wedstrijd. De coach van de Eindhovenaren dacht er zelfs nog aan om in de rust al te wisselen, maar besloot zijn team streng toe te spreken.

"De eerste helft was slecht", begint Bosz. "Jerdy Schouten en Yarek Gasiorowski waren de beste van de basis vandaag, maar onze backs, Salah-Eddine en Dest, haalden hun gebruikelijke niveau niet." Ook over het spel is hij niet te spreken: "Wij waren niet goed genoeg in balbezit. Normaal gesproken zijn we dominant, maar dat heb ik vandaag niet gezien." De 61-jarige vond de eerste helft zelfs zo slecht, dat hij twijfelde om te wisselen in de rust. "Ik was wat feller dan normaal in de pauze en heb gezegd dat ze nog tien minuten hebben om te laten zien wat we kunnen." Uiteindelijk werd er in minuut 58 daadwerkelijk gewisseld. Onder andere Ricardo Pepi betrad toen het veld. Hij maakte uiteindelijk in de allerlaatste minuut de gelijkmaker: "Als spits moet je altijd blijven denken dat je kan scoren tot de scheids heeft afgefloten", zegt de Amerikaan.