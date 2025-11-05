Man (55) nog in coma na harde klap bij feest in Brabanthallen

De 55-jarige man die in oktober zwaar werd mishandeld tijdens het evenement De Nacht van Brabant Live in Den Bosch, ligt nog altijd in coma. Hij liep bij een vechtpartij ernstig hersenletsel op en is sindsdien niet meer bij kennis. De politie noemt zijn toestand zorgelijk en is dringend op zoek naar getuigen.

Rond half één, zo’n half uur voor het einde van het evenement, kwam er bij de politie een melding binnen van een vechtpartij bij de Brabanthallen. In hal 1 gingen meerdere mensen met elkaar op de vuist. Het geweld verplaatste zich daarna naar de foodcourt in een naastgelegen hal.

Tijdens het opstootje kreeg het slachtoffer een harde klap achter op zijn hoofd. Hij zakte in elkaar en raakte buiten westen. De man werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij nog altijd voor zijn leven vecht.

Volgens een woordvoerder van de politie, in het tv-programma Opsporing Verzocht, is het nog onduidelijk wat de gevolgen van het letsel zijn als de man weer bij kennis komt. “Het is afschuwelijk wat daar is gebeurd”, zegt de woordvoerder in de uitzending.

De Nacht van Brabant Live trok op 24 oktober zo’n vijftienduizend bezoekers. Het is een groot muziekevenement met voornamelijk Nederlandstalige muziek. Omdat het evenement zo drukbezocht was, denkt de politie dat veel mensen iets hebben gezien.