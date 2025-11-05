Opnieuw lek rond Esmah Lahlah: ook provincie Zuid-Holland doet aangifte

Ook de provincie Zuid-Holland heeft aangifte gedaan vanwege het lekken van de sollicitatie van Esmah Lahlah voor het burgemeesterschap van Delft. Eerder deze week werd bekend dat het GroenLinks-PvdA-Kamerlid ook in de Zuid-Hollandse stad had gesolliciteerd. De aangiftes stapelen zich inmiddels op: eerder deed ook de provincie Noord-Brabant aangifte, nadat Lahlahs sollicitatie voor de burgemeesterspost in Tilburg al was uitgelekt.

In aanloop naar de verkiezingen in oktober werd duidelijk dat Lahlah in haar thuisstad Tilburg een gooi deed naar het burgemeesterschap. Door de ophef over het lek werd de officiële bekendmaking van de nieuwe burgemeester zelfs vervroegd. Achteraf gaf Lahlah toe dat ze haar sollicitatie beter binnen haar partij had kunnen bespreken. De zaak kwam aan het licht nadat het Brabants Dagblad haar sollicitatiebrief had ingezien. De provincie en de gemeente Tilburg deden daarna aangifte. “Lekken uit de procedure rond de benoeming van een burgemeester is strafbaar,” zei Ina Adema, commissaris van de Koning in Brabant, eerder. “Het is het schenden van een ambtsgeheim en daarmee een misdrijf.”

Tweede sollicitatie

Deze week bleek dat Lahlah ook had gesolliciteerd in Delft, ook daar lekte haar sollicitatie uit. De kersverse GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver bevestigde maandag aan Omroep Brabant dat hij daarvan wist. “Maar ik ben blij dat ze binnen onze fractie blijft,” zei hij. “Ik ken Esmah als iemand met een grote maatschappelijke betrokkenheid, zowel landelijk als lokaal,” zegt de uit Roosendaal afkomstige Klaver. “We hebben mensen zoals Esmah nodig.” Het is inmiddels de tweede keer in korte tijd dat haar sollicitatie uitlekt. 'Onacceptabel'

De provincie Zuid-Holland onderneemt nu juridische stappen. “Deze schending is onacceptabel en levert een strafbaar feit op. Het is aan de Rijksrecherche om dit verder te onderzoeken,” aldus commissaris van de Koning Wouter Kolff. Kolff zegt het opvallend te vinden dat de ophef vooral lijkt te draaien om het feit dát Lahlah solliciteerde, en niet om het lek zelf. “De verontwaardiging zou moeten zitten in het schenden van geheimhouding,” zegt hij. “Niet in het tonen van ambitie. Met deze actie wordt iemand beschadigd die met overtuiging de samenleving wil dienen.” Beide keren greep de GroenLinks-PvdA-politica naast de functie. In Tilburg werd D66’er Fleur Gräper vervroegd aangekondigd als burgemeester, in Delft ging de post naar oud-D66-leider Alexander Pechtold.