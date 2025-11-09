Huis van Sam en Rebecca aan de dijk is uniek: 'Houden niet van standaard'

Na jaren wonen in hun zelfgebouwde huis aan de Buitendijk in Hank nemen Sam en Rebecca afscheid van hun droomplek. Hun vrijstaande woning, met uitzicht op de dijk en een tuin met zwembad, staat te koop voor 849.000 euro. “We hebben het huis deels zelf ontworpen. Dat maakt het extra lastig om los te laten”, vertelt Sam.

Lisa Hoogmoet Geschreven door

Het stel kreeg jaren geleden de kans om een stuk grond aan de dijk te kopen. “We konden ons huis helemaal naar eigen behoefte ontwerpen en inrichten”, zegt Sam. “De opdracht aan de tekenaar was: een karakteristiek huis met een moderne twist.”

Foto: Juul Vullings Architectuurfotografie.

Praktisch en mooi

Bij het ontwerpen stond de combinatie van praktisch en mooi centraal. “Ik ben gevoelig voor materialen van goede kwaliteit, mijn vrouw voor de details. We vormen echt een team: ik doe de grote lijnen, zij de finesse”, vertelt hij lachend. De woning heeft een woonoppervlakte van 219 vierkante meter, energielabel A en een ruime garage van zeven bij zeven meter.

De ligging aan de dijk maakt het huis extra bijzonder, vertelt Sam. “We houden ervan als iets niet standaard is. We wilden niet iets anders doen om het anders te doen, maar wel bewust stilstaan bij waarom iets is zoals het is.”

Foto: Juul Vullings Architectuurfotografie.

Wonen met rust én uitzicht

Binnenkomen in het huis is al bijzonder. “Je komt eigenlijk in het midden binnen, op slaapkamerhoogte. Daarna ga je naar beneden, waar de woonkamer en keuken zijn. De rust die het huis uitstraalt, dat is het mooiste. En het uitzicht op de tuin. De tekenaar wilde de woonkamer op dijkhoogte hebben, maar ik vind het juist fijn om de tuin in te kijken.” In de tuin ligt een klein zwembad van twee bij vier meter. “Dat was het idee van Rebecca”, vertelt hij. “Eerst dacht ik: dat is een hoop gedoe. Maar het bleek de beste aankoop ooit. Vooral tijdens corona, toen we veel thuis zaten, was het zwembad goud waard.”

Foto: Juul Vullings Architectuurfotografie.

Tijd voor een nieuw hoofdstuk

Toch gaat het stel verhuizen. Dat is puur om praktische redenen. De sportschool waarvan Sam eigenaar is, ligt in Made en daarom is het handiger om dichter bij het werk te wonen. Dat maakt het afscheid niet minder moeilijk. “Ik kan in de tuin zitten, naar het huis kijken en gewoon blij worden van wat we hebben gebouwd. Daarom vonden we het spannend om te verkopen. Je raakt toch een stukje van jezelf kwijt."