Van sms'jes in de disco tot miljoenenbod: het lukte dit bedrijf

De naam CM.com zegt je misschien niet meteen iets, maar de kans is groot dat je wel degelijk met het bedrijf te maken hebt gehad. Het technologiebedrijf uit Breda regelt namelijk de digitale communicatie achter bedrijven als Thuisbezorgd.nl, de ticketverkoop van de Grand Prix in Zandvoort en het stemmen bij het Songfestival. Woensdag werd bekend dat het Amsterdamse softwarebedrijf Bird het bedrijf wil overnemen. Er ligt een bod klaar van bijna 166 miljoen euro.

CM.com werd in 1999 opgericht door Jeroen van Glabbeek en Gilbert Gooijers. Ze ontmoetten elkaar op de middelbare school in Breda en studeerden samen Technische Bedrijfskunde aan de TU Eindhoven, daar ontstond het idee voor het bedrijf. Toen nog onder de naam ‘ClubMessage’ gingen de twee aan de slag met een plan. Ze verstuurden bezoekers van een discotheek sms'jes met informatie over feestjes. Zo bereikten ze op een goed moment in één keer veel mensen, wat volgens hen veel beter werkte dan flyeren. Het werd, nog maar in het begin van het 'mobieltjestijdperk', een succes. Idols en Big Brother

Al snel rolde het bedrijf van de disco naar de televisiewereld. Met hun technologie konden kijkers van programma's als Idols en Big Brother stemmen op hun favoriete deelnemer.

In de jaren daarna breidde CM.com zijn diensten uit. Zo ontwikkelde het bedrijf technologie voor betalen via QR-codes, bouwde het een eigen betalingsplatform, en zorgde het voor digitale communicatie binnen overheden. In 2020 nam CM.com het bedrijf Global Ticket over. Daarmee werd de firma de grootste digitale kaartjesverkoper van de Benelux. Datzelfde jaar ging het bedrijf naar de beurs. Dutch Grand Prix

CM.com was tussen 2015 en 2019 hoofdsponsor van voetbalclub NAC Breda. Om wereldwijd meer bekendheid te krijgen, kozen Van Glabbeek en Gooijers er in 2019 voor partner te worden van de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Als 'Event Supplier' regelt het bedrijf daar onder meer kaartcontroles, pinbetalingen en publieksstromen.

