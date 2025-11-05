Vader steekt voor ogen van zijn kinderen hun moeder dood: 18 jaar cel
Mohamed B. en zijn vrouw Ayat hadden vaak ruzie en hadden al besloten om na de ramadan te gaan scheiden. Ze kregen op 16 maart vorig jaar ruzie in de keuken en dat liep gruwelijk uit de hand. Hun vier kinderen (6 tot 12 jaar) probeerden hun moeder nog te verdedigen, maar raakten daarbij zelf gewond.
De rechtbank gelooft het verhaal van Mohamed B. niet dat Ayat hem aanviel met een mes en dat hij dat afpakte en haar ermee stak. De verklaringen van de kinderen waren hierbij doorslaggevend. Zij vertelden direct na de steekpartij hun verhaal en bevestigden dat later bij de politie. Mohamed B. verklaarde wisselend en zijn versie van het verhaal schoof de rechtbank dan ook terzijde.
Het moet een gruwelijk en bizar tafereel zijn geweest op de Heer van Roodestraat in Mierlo op 16 maart 2024, waar de moeder en de kinderen pas vier maanden woonden, nadat vader al in 2021 naar Nederland was gevlucht. Ayat werd bijna dertig keer geraakt en gestoken en zakte daarna op straat in elkaar. Haar vier kinderen gilden en zaten onder het bloed. Zij hadden hun vader hun moeder zien steken, waar hij haar maar kon raken. Hun moeder overleed voor hun ogen op straat in de armen van haar oudste zoon.
De vrouw had elf steekwonden en achttien snijwonden over haar hele lichaam. Haar hals was voor een groot deel doorgesneden en haar longen, borstholte en belangrijke aderen waren geraakt. Ze wist nog uit de tuin te vluchten, samen met haar kinderen, maar zakte op straat in elkaar. Ondertussen riep Mohamed naar zijn dochter van 20, uit een eerdere relatie, dat zij zijn paspoort moest zoeken. Korte tijd later werd hij aangehouden in een steegje achter het huis met een koffer.
Volgens de rechtbank heeft Mohamed zich met een mes in zijn hand een weg gebaand, langs zijn kinderen. Hij slachtte hun moeder af op ‘beestachtige wijze’, zo oordeelt de rechtbank. Hij keek daarna niet op of om naar zijn kinderen die hun moeder voor hun ogen zagen sterven. B. ging ervandoor zonder zich om zijn ontredderde kinderen te bekommeren, zo luidt het oordeel.
De rechtbank kwam vanwege het enorme geweld tot een hogere straf. Twee weken geleden eiste justitie vijftien jaar cel voor doodslag. De rechtbank maakt daar vanwege de gruwelijkheid achttien jaar cel van.
