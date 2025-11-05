Vader steekt voor ogen van zijn kinderen hun moeder dood: 18 jaar cel

Mohamed B. (51) uit Mierlo moet achttien jaar de cel in voor het doodsteken van zijn vrouw. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch woensdag geoordeeld. B. ging vorig jaar maart volledig door het lint na een ruzie en stak zijn vrouw tientallen keren. Hun vier kinderen, die hun moeder wilden beschermen, raakten daarbij ook gewond. De rechtbank sprak van een ‘beestachtige afslachting onder het oog van hun kinderen’.

Mohamed B. en zijn vrouw Ayat hadden vaak ruzie en hadden al besloten om na de ramadan te gaan scheiden. Ze kregen op 16 maart vorig jaar ruzie in de keuken en dat liep gruwelijk uit de hand. Hun vier kinderen (6 tot 12 jaar) probeerden hun moeder nog te verdedigen, maar raakten daarbij zelf gewond.

De rechtbank gelooft het verhaal van Mohamed B. niet dat Ayat hem aanviel met een mes en dat hij dat afpakte en haar ermee stak. De verklaringen van de kinderen waren hierbij doorslaggevend. Zij vertelden direct na de steekpartij hun verhaal en bevestigden dat later bij de politie. Mohamed B. verklaarde wisselend en zijn versie van het verhaal schoof de rechtbank dan ook terzijde.

Het moet een gruwelijk en bizar tafereel zijn geweest op de Heer van Roodestraat in Mierlo op 16 maart 2024, waar de moeder en de kinderen pas vier maanden woonden, nadat vader al in 2021 naar Nederland was gevlucht. Ayat werd bijna dertig keer geraakt en gestoken en zakte daarna op straat in elkaar. Haar vier kinderen gilden en zaten onder het bloed. Zij hadden hun vader hun moeder zien steken, waar hij haar maar kon raken. Hun moeder overleed voor hun ogen op straat in de armen van haar oudste zoon.