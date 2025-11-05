93-jarige Truus blijft tennissen als een pro: 'Goed eten, veel bewegen!'

Er wordt gezongen, taart geserveerd én natuurlijk een balletje geslagen. Het is dinsdag een feestelijke boel bij tennisverenigingen TV de Hoef en De Broekhoek in Heesch. Truus van Oort, lid van het állereerste uur, blaast 93 kaarsjes uit en speelt nog altijd wekelijks de sterren van de hemel op de baan. “Ik heb nog net zoveel plezier als vroeger.”

"Ik ben er een beetje beduusd van", zegt Truus als ze op het tennisveld aankomt. De leden zingen voor de jarige, geven haar een bloemetje en zelfs de taart ontbreekt niet op deze bijzondere dag. "Ik ga mijn schoondochter even bellen", ja zo'n verrassing moet natuurlijk even gedeeld worden. “Het blijft altijd leuk om te spelen, vooral met zo’n gezellige 55-plusgroep”, vertelt Truus, terwijl haar teamgenoten zich voorbereiden op de wedstrijd. "We drinken graag een bakje koffie met elkaar, een goede, gezonde groep." En Truus is niet de enige 90-plusser bij de club, zegt ze lachend. De tegenstander serveert, de gele tennisbal vliegt over het net richting Truus. Ze kijkt geconcentreerd naar de bal. Traditiegetrouw spelen de 55-plussers fanatieke dubbelpartijen op vier banen.

“Toen de club hier begon, was ik meteen het eerste lid."

“Ik ben al 56 jaar lid”, zegt de bloedfanatieke Truus. “Toen de club hier begon, was ik meteen het eerste lid. Altijd op dinsdag, soms op de vrijdag”, lacht ze. Hoe houdt ze het vol? “Ja, gewoon blijven tennissen, hè!” Truus sprint naar het net, zwaait haar racket door de lucht en slaat de bal genadeloos hard over het net. Haar grijsharige tegenstander maakt geen schijn van kans. De soepele moves van de 93-jarige zouden niet misstaan op de velden van Wimbledon of Roland Garros. Of ze de oudste tennisser van Nederland is? De tennisbond weet het niet precies, maar ze is in ieder geval een van de oudste, zegt de bond tegen DTV Nieuws. Ondanks haar leeftijd speelt ze nog altijd twee keer per week als ware ze de Serena Williams van Heesch en omstreken. “Ja!!”, roept ze enthousiast en gooit haar armen in de lucht, weer een punt erbij. Een flinke grijns verschijnt op haar gezicht. Hoewel haar bewegingen misschien iets meer kraken door de jaren heen, is ze nog altijd even fanatiek.

“Goed eten, veel bewegen en blijven sporten.”