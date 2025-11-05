'Bij ons in Brabant' moet Guus Meeuwis in het Philips Stadion doen vergeten
Het zijn grote schoenen om te vullen voor Joël Borelli. Maar hij heeft er vertrouwen in dat het een mooie avond gaat worden. "We gaan het hele land laten zien hoe wij in Brabant feest vieren", vertelt Borelli, die in Eindhoven woont.
Waarom juist hij nu het Philips Stadion gaat vullen? "Ik zat bij mijn vrienden van Paaspop en die zeiden: 'het stadion komt weer een keer vrij. Ik heb vorig jaar AFAS Live (in Amsterdam, red). gedaan, dat is zesduizend mensen. Ik kan niet 35.000 kaartjes verkopen hier, maar ik kan wel al mijn vrienden vragen of ze mij gaan helpen. Zo is dit ontstaan."
De woensdag bekendgemaakte line-up bestaat uit Tino Martin, de Bankzitters, Mart Hoogkamer, Xander de Buisonjé, Trijntje Oosterhuis, John De Bever, Bizzey, Django Wagner, Monique Smit, 3JS, René Schuurmans, Peter Koelewijn, Nol Havens, Panjabi MC en Ten Sharp.
"Wij gaan hier een heel nieuw verhaal beginnen."
Gaan we Guus Meeuwis nog als verrassingsact zien? Borelli: "Ik ben hem een paar keer tegengekomen, maar durfde er niet over te beginnen. Hij is toch een instituut. Wat hij hier heeft neergezet is zoiets bijzonders. Daar mogen wij ons niet mee vergelijken."
"Wij gaan hier een heel nieuw verhaal beginnen en hopelijk een nieuwe traditie starten. We gaan hier een fantastisch feest neerzetten", gaat hij verder. Ook geeft hij aan wel nog een poging te gaan wagen bij Guus Meeuwis met de vraag of hij toch een nummer wil komen zingen: "Ik ga het hem vragen, maar ik denk het niet."
Wat bezoekers mogen verwachten op zaterdag 27 juni? "Wat je heel veel ziet is dat artiesten geboekt worden en gewoon een liedje zingen. Maar wat wij hier gaan doen, is een verhaal vertellen. En mooie, bijzondere duetten ten gehore brengen."
In de video vertelt Joel Borelli meer over 'Bij ons in Brabant':