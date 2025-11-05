'Bij ons in Brabant' moet Guus Meeuwis in het Philips Stadion doen vergeten

Jarenlang was het vaste prik: Guus Meeuwis met 'Groots met een Zachte G' in het Philips Stadion. Toen de Tilburgse zanger vorig jaar stopte met deze concertreeks was het wachten op een opvolger. Die is gevonden in entertainer Joël Borelli. De Brabantse artiest staat er tijdens de stadionshow 'Bij ons in Brabant', op zaterdag 27 juni 2026, niet alleen voor: hij neemt heel veel bevriende artiesten mee. Van Xander de Buisonjé tot Mart Hoogkamer en van Trijntje Oosterhuis tot Tino Martin. Maar ook rasechte Brabanders René Schuurmans, John de Bever, Django Wagner en Peter Koelewijn ontbreken niet.

Het zijn grote schoenen om te vullen voor Joël Borelli. Maar hij heeft er vertrouwen in dat het een mooie avond gaat worden. "We gaan het hele land laten zien hoe wij in Brabant feest vieren", vertelt Borelli, die in Eindhoven woont. Waarom juist hij nu het Philips Stadion gaat vullen? "Ik zat bij mijn vrienden van Paaspop en die zeiden: 'het stadion komt weer een keer vrij. Ik heb vorig jaar AFAS Live (in Amsterdam, red). gedaan, dat is zesduizend mensen. Ik kan niet 35.000 kaartjes verkopen hier, maar ik kan wel al mijn vrienden vragen of ze mij gaan helpen. Zo is dit ontstaan."

De woensdag bekendgemaakte line-up bestaat uit Tino Martin, de Bankzitters, Mart Hoogkamer, Xander de Buisonjé, Trijntje Oosterhuis, John De Bever, Bizzey, Django Wagner, Monique Smit, 3JS, René Schuurmans, Peter Koelewijn, Nol Havens, Panjabi MC en Ten Sharp.

"Wij gaan hier een heel nieuw verhaal beginnen."