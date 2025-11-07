Markt voor seksadvertenties is markt voor cowboys: 'Geen druk van politiek'

Seksadvertentieplatforms kunnen seksuele uitbuiting al veel sneller opmerken, maar doen er niets aan volgens Sebastiaan Landers van non-profitorganisatie Spine. De organisatie heeft als doel om uitbuiting tegen te gaan op online platforms. "Het is belabberd dat een platform het niet eerder oppikt en geen actie onderneemt."

Sebastiaan staat aan het roer van non-profitorganisatie Spine. Ze ontwikkelen digitale tools om uitbuiting tegen te gaan. Zij merkten dat er online nog een wereld te winnen is. Op Marktplaats vond veel oplichting plaats, maar sinds ze met 'gelijk oversteken' werken veel minder. "Daar is het goed geregeld, maar als het gaat om seksdaten via seksadvertentieplatforms dan is het eigenlijk helemaal niet geregeld en dat is heel gek", vertelt Sebastiaan. In de Omroep Brabant-podcast Voorbij het rode licht duiken journalisten in de verborgen wereld van mannelijke sekswerkers. In de laatste aflevering spreken ze uitgebreid met Sebastiaan van Spine over de verantwoordelijkheid van de seksadvertentiesites. De hele serie is te beluisteren in alle podcastapps.

Volgens hem hebben de platforms veel informatie waarmee ze mogelijke uitbuiting kunnen herkennen. "Zij zien veel als het gaat om waar geld vandaan komt en naar toe gaat en ze zien bepaalde patronen. Die gebruiken ze wel voor marketingdoeleinden, maar niet voor veiligheid."

"Het is een markt voor cowboys."

Sebastiaan heeft meerdere gesprekken gevoerd met de seksadvertentieplatforms. "Er werd een melding gedaan bij een platform van mogelijk seksuele uitbuiting. Het platform verwijderde toen dat profiel. Ze hebben de melding niet doorgezet naar de politie of hulpverleners want dat is bad for business, dat zou het vertrouwen schaden van de adverteerders."

Sekswerk in Brabant Doordat Spine dagelijks contact legt met mensen op seksadvertentiewebsites om te checken of ze hulp nodig hebben, hebben ze een goed beeld van het online aanbod. Aantal unieke advertenties tot halverwege juli 2025: Nederland: Mannelijke advertenties: 17.000 Vrouwelijke advertenties: 25.000 Brabant: Mannelijke advertenties: 2600 Vrouwelijke advertenties: 4600 Een belangrijke kanttekening bij de Brabantse cijfers: veel van die advertenties duiken in meerdere provincies tegelijk op. Dus een advertentie kan eerder in het jaar in Limburg te zien zijn geweest en later in het jaar in Brabant.

Ook zou het volgens de seksadvertentieplatforms te veel capaciteit kosten om meer te controleren. "Met alle respect, bepaalde stappen kun je heel makkelijk automatiseren. Het zijn gewoon inkomsten die ze niet willen missen."

"Bullchat is een kwaadwillend platform."

Sebastiaan denkt dat er pas verandering komt als de politiek zich ermee bemoeit. "Zolang er niet gereguleerd wordt is het een vrije markt, een markt voor cowboys. Nu zijn het zeker niet allemaal cowboys, maar als je geen druk voelt van de politiek, waarom zou je het dan doen?" Naast de seksadvertentiesites, kijkt Spine ook naar andere online platforms waar betaalde seksafspraken worden gemaakt, zoals datingapp Grindr en chatroom Bullchat. "Bullchat is een kwaadwillend platform, er is bewust geen controle." En dat terwijl er al veel strafzaken zijn uitgekomen. "Seksuele en criminele uitbuiting, afpersing, drugsverkoop. En de eigenaar van Bullchat schuift alle verantwoordelijkheid van zich af." Volgens Sebastiaan heeft betere controle op de platforms meerdere voordelen. "Als de uitbuitingssituaties zoveel mogelijk worden herkend en weggehaald, dan heb je een platform voor alleen sekswerk. Dan maak je het een stuk minder taboe voor de sekswerkers."