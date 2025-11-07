Provincie heeft begroting op orde, maar nieuw kabinet is snel nodig

Anderhalf miljard erin, anderhalf miljard eruit. De provincie heeft ook dit jaar weer een sluitende begroting voor het komende jaar op te tellen. Onder de streep gebeurt er weinig spannends: er is geen groot tekort en de reserve is fors. Maar wie tussen de regels door leest, zal zien dat er wel degelijk zorgen zijn. De weg vooruit is door landelijke onrust en de situatie in de wereld hobbelig, en dat blijft nog wel even zo.

Het financiële plaatje van de provincie ziet er op het eerste oog uit als altijd. Er gaat veel geld naar verkeer en natuur, maar er is ook aandacht voor de reserves. Ook bij de inkomsten zien we niets geks. De drie grootste geldstromen komen van de reserves, het Rijk en de provinciale belasting (opcenten) op de motorrijtuigenbelasting. Het komend jaar is de provincie van plan ongeveer evenveel uit te geven als wat er binnenkomt: zo'n 1,5 miljard euro. Zo ziet de begroting eruit:

Wachten op privacy instellingen...

Zorgen

Een helder kostenplaatje dus, zo lijkt. Maar daarachter gaan een aantal zorgen schuil. Zo blijven stikstof, het overvolle stroomnet, dure grondstoffen, ruimtegebrek en personeelstekorten voor problemen zorgen. Onder meer woningbouw, het aanleggen en onderhouden van wegen en verduurzaming vertragen hierdoor. Vorige maand bleek al dat Brabant ook dit jaar niet genoeg woningen bouwt en eerder legde het Rijk meerdere wegenprojecten in de provincie stil. Op het gebied van stikstof en landbouw is de provincie afhankelijk van wat er in Den Haag wordt besloten. De afgelopen jaren ging Brabant op eigen houtje door met haar natuur- en stikstofbeleid, omdat het kabinet Schoof-I bestaande plannen en geld van tafel veegde, maar daar geen goed alternatief tegenover zette. Eerder noemde de provincie de stikstofplannen 'onvoldoende in omvang, financiële dekking én tempo'.