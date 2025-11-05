Navigatie overslaan

Fietser gewond na botsing met auto

Vandaag om 13:13
Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
Een fietser is woensdagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een auto op de Leenderweg in Valkenswaard. De man is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
Profielfoto van Ron Vorstermans
Geschreven door
Ron Vorstermans

De fietser kwam vanuit de Bunderstraat en stak de Leenderweg over. Daar werd de man op de fiets geschept door een auto die vanuit het centrum kwam. De auto raakte na de botsing met de fietser een geparkeerde auto.

De automobilist kwam met de schrik vrij, maar de wagen raakte flink beschadigd. De politie doet onderzoek naar de botsing.

Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
