Huis beschoten en handgranaat in achtertuin: jonge verdachten opgepakt

Een 16-jarige jongen uit Eindhoven en een 20-jarige man uit Rotterdam zijn woensdagochtend opgepakt voor het beschieten van een huis in Geldrop eerder dit jaar. Op 12 april werden bij het huis aan de Zwembadweg kogelinslagen ontdekt. Ook werd in de achtertuin een handgranaat gevonden. Met graffiti werd op het huis de tekst ‘betalen rat’ gespoten.

Al eerder raak In juli 2023 was het ook al raak bij de villa aan de Zwembadweg. Toen vond er een explosie plaats. Op beelden was te zien dat een man een vloeistof sprenkelde en een spoor maakte van een auto op de oprit naar de voordeur van het huis.

De verdachten zitten vast en worden later verhoord. "De bewoner tegen wie deze actie vermoedelijk was gericht, woont niet meer op het adres", meldt de politie woensdagmiddag.

Zodra hij zijn aansteker gebruikte, ontstond een enorme steekvlam en de ontploffing. De verdachte moet hierbij volgens de politie brandwonden of schroeiplekken hebben opgelopen. Waarschijnlijk is hij zijn wenkbrauwen en wimpers kwijtgeraakt.

Gezin met kinderen

In het huis woonde destijds een gezin met twee kinderen. Zij lagen te slapen toen de aanslag plaatsvond. De bewoners konden het huis op tijd verlaten.

Waarom dit gezin het slachtoffer werd, zei de bewoner destijds niet te weten. Navraag bij het Openbaar Ministerie leerde echter dat de man zich mogelijk in het criminele circuit bevindt.

De man heeft een financiële achtergrond en zou zijn betrokken bij witwaspraktijken. De politie viel in 2020 al een keer het huis binnen en hield de man toen aan.