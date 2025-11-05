Bloedsporen op de stoep, buurtbewoners reageren op schietpartij

De dag na de schietpartij in de Corellistraat in Tilburg zit de schrik er nog goed in. Vrijwel iedereen in de buurt dacht dat er heftig vuurwerk afgestoken werd, maar door de schade aan ramen, auto’s en zelfs een dakkapel werd al snel duidelijk dat er geschoten was. “We zagen drie jongens wegrennen en we hoorden iemand roepen: ‘Ik ben geraakt’.”

Bij een 34-jarige man, die in de straat woont, is zijn auto geraakt. “Ik dacht eerst dat het vuurwerk was”, geeft hij aan. “Ik ben meteen naar buiten gelopen, want het klonk heel erg dichtbij. We zagen drie jongens wegrennen. Hier voor ons huis zitten nog bloedsporen”, zegt hij wijzend naar een donkerrode vlek op de stoep.

Zijn broer komt niet veel later ook naar buiten en vertelt dat hij minimaal twaalf kogelgaten geteld heeft. “In de dakkapel daarachter, in de auto, in de garagebox en bij de buurman in het badkamerraam.” Ook hij is erg geschrokken van de schietpartij. “Ik ben hier opgegroeid en toen was het altijd een en al buitenspelen. Ik heb nu zelf een kind van twaalf en wil eigenlijk dat hij dat ook meemaakt, maar nu heb ik liever dat hij thuisblijft.”

Bij beide broers komt het besef van wat er gebeurd is nu pas. Ze waren met de hele familie bijeen, omdat hun ouders net terug waren van vakantie. “Bij mijn buurman is het badkamerraam geraakt en aan de andere kant de garagebox. Wij zitten er midden tussenin. Mijn neefjes zaten voor het raam en dan bedenk je wat er ook had kunnen gebeuren. Dat is niet niks.”