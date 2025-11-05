Buurtbewoners geschrokken van schietpartij, politie houdt 2 verdachten aan

De dag na de schietpartij in de Corellistraat in Tilburg zit de schrik er nog goed in. Vrijwel iedereen in de buurt dacht dat er heftig vuurwerk afgestoken werd, maar door de schade aan ramen, auto’s en zelfs een dakkapel werd al snel duidelijk dat er geschoten was. “We zagen drie jongens wegrennen en we hoorden iemand roepen: ‘Ik ben geraakt’.”

Pieter Soethout Geschreven door

Bij een 34-jarige man, die in de straat woont, is zijn auto geraakt. “Ik dacht eerst dat het vuurwerk was”, geeft hij aan. “Ik ben meteen naar buiten gelopen, want het klonk heel erg dichtbij. We zagen drie jongens wegrennen. Hier voor ons huis zitten nog bloedsporen”, zegt hij wijzend naar een donkerrode vlek op de stoep. Inmiddels zijn twee mannen aangehouden, nadat zij zich dinsdagavond gewond in het ziekenhuis hadden gemeld en daar werden opgespoord door de politie. Het gaat om een 22-jarige en een 30-jarige Tilburger. Dat er nog meer aanhoudingen gaan volgen, sluit de politie niet uit. "Het incident lijkt een gerichte actie te zijn", zo geeft de politie woensdag aan.

"Ik heb een kind van twaalf en ik heb liever dat hij thuisblijft.”

Ondertussen komt de broer van de buurtbewoner naar buiten. Hij vertelt dat hij minimaal twaalf kogelgaten geteld heeft. “In de dakkapel daarachter, in de auto, in de garagebox en bij de buurman in het badkamerraam.” Ook hij is erg geschrokken van de schietpartij. “Ik ben hier opgegroeid en toen was het altijd een en al buitenspelen. Ik heb nu zelf een kind van twaalf en wil eigenlijk dat hij dat ook meemaakt, maar nu heb ik liever dat hij thuisblijft.” Bij beide broers komt het besef van wat er gebeurd is nu pas. Ze waren met de hele familie bijeen, omdat hun ouders net terug waren van vakantie. “Bij mijn buurman is het badkamerraam geraakt en aan de andere kant de garagebox. Wij zitten er midden tussenin. Mijn neefjes zaten voor het raam en dan bedenk je wat er ook had kunnen gebeuren. Dat is niet niks.”

"Dit hoort niet, want je krijgt zo ook een bepaald beeld van deze wijk.”

Een andere man uit de wijk fietste langs vlak voordat hij de knallen hoorde. “Ik dacht dat ze hier een stukje verderop het schildershokje aan het opblazen waren. Maar het bleek dus om schoten te gaan. Dit hoort niet, want je krijgt zo ook een bepaald beeld van deze wijk.” Op woensdagmiddag loopt er nog altijd flink wat politie door de wijk. Ze nemen verklaringen op van verschillende mensen uit de buurt. Ook zijn er boa’s die langs de deuren gaan. In de buurt waar de de schietpartij plaatsvond, werden geen gewonden of verdachten gevonden. In het ziekenhuis had de politie meer geluk, want daar meldden zich de twee mannen met verwondingen op de spoedeisende hulp.

Lees ook Twee gewonden melden zich in ziekenhuis na schietpartij

Een kogelgat in de auto van een van de buurtbewonersrs (foto: Pieter Soethout)