Seksuele uitbuiting jongens niet in beeld: 'We moeten niet weg kijken'
De eenheid Oost-Brabant werkt intensief samen met welzijnsorganisatie Lumens als het gaat om het herkennen van mannelijke slachtoffers van seksuele uitbuiting. De eenheid Zeeland-West-Brabant heeft geen contact met deze mannen. "Dat is eigenlijk best cru", vertelt Anouk*, specialist Mensenhandel bij Team Mensenhandel van de politie Zeeland-West-Brabant.
Ze maakt een duidelijk onderscheid tussen sekswerk en seksuele uitbuiting. "Sekswerk moet als een beroep gezien worden en daar houden wij ons niet mee bezig. Bij mensenhandel kijken we naar seksuele uitbuiting. Dat betekent dat iemand anders jou dwingt om handelingen te doen waar jij niet achter staat en die ander wordt daar beter van."
In de Omroep Brabant-podcast Voorbij het rode licht duiken journalisten in de verborgen wereld van mannelijke sekswerkers. In de laatste aflevering kijken ze ook naar de keerzijde van sekswerk: seksuele uitbuiting. Ze spreken daar uitgebreid over met Team Mensenhandel van de politie West-Brabant. De hele serie is te beluisteren in alle podcastapps.
"Ze vinden het lastig om met mij te praten."
Wanneer je fiets wordt gestolen, ga je naar de politie om aangifte te doen. Agenten kunnen dan met jouw informatie aan de slag. In politietaal heet dat een breng-delict. Team mensenhandel moet actief op zoek naar zaken, dat noemen ze dan ook een haal-delict. "Het gebeurt zelden dat een slachtoffer naar de politie toekomt en zegt: 'Ik ben slachtoffer mensenhandel, ik wil aangifte doen.'"
"Dit gebeurt amper bij vrouwen en mannen hebben we sowieso nog nooit gehad", vertelt Anouk. Reden voor recherchekundige Merel* om onderzoek te doen naar mannelijke sekswerkers en seksuele uitbuiting van jongens in de eenheid Zeeland-West-Brabant. "Als ik eenmaal iemand had gevonden, merkte ik dat ze het soms lastig vonden om met mij te praten. Ze weten dat ik van de politie ben en ze zijn bang dat ze over dingen vertellen die niet mogen."
Het gaat bijvoorbeeld om jongens die naast sekswerk ook drugs verkopen. Anouk legt uit: "We gebruiken het non-punishment beginsel. Dan is het aan ons als politie om te bewijzen dat je gedwongen strafbare feiten hebt moeten plegen." Voor sekswerkers die illegaal in Nederland zijn is er de zogenoemde B8-regeling. "Je krijgt dan een tijdelijke verblijfstatus tijdens het onderzoek."
"Je handelt gewoon in mensen."
Anouk en Merel hebben veel passie voor hun vak. Vanwege de veiligheid noemen we hun echte namen niet. "Het is een hele heftige vorm van criminaliteit. Je verdient geld door lichamen van anderen te verkopen", zegt Anouk daarover. Volgens haar is het een verdienmodel wat inkomsten blijft geven. "Een kilo coke verkoop je één keer. Maar hoe vaak verkoop je een mensenlichaam?"
De verhalen die ze tegenkomen, gaan onder hun huid zitten. "Je handelt gewoon in mensen. Mensen met een naam, een gezicht, een lijf, mensen met familie en vrienden. Op dat moment denken ze dat ze geen toekomst hebben. En die toekomst hopen wij met Team Mensenhandel een stukje terug te kunnen geven."
Uit het onderzoek van Merel blijkt dat er betere samenwerking moet komen tussen de politie en hulpverleners. "Zowel de politie als hulpverleners hebben aangegeven dat ze die samenwerking graag willen aangaan." Volgens Anouk is het tijd dat ze zich ook voor mannelijke slachtoffers van seksuele uitbuiting gaan inzetten. "Het is een blinde vlek en we kijken weg. We moeten niet wegkijken want het is er. Maak er tijd en geld voor vrij."
* De echte namen van Anouk en Merel zijn bekend bij de redactie.