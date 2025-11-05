Rico Verhoeven heeft rol in nieuwe actiefilm te pakken

Rico Verhoeven heeft een rol in het tweede deel van de actiefilm Road House bemachtigd. De 36-jarige kickbokser vindt het 'een eer' dat hij in de nieuwe film mag spelen. "Zo blij en dankbaar om hier deel van uit te mogen maken", laat Verhoeven weten volgens het Algemeen Dagblad.

Verhoeven zei eerder al dat hij in de toekomst graag verder wil gaan met acteren. "Ik kan zeggen dat ik een nieuwe passie gevonden heb", zei de kickbokser tegen het AD. Verhoeven speelde onder meer in Den of Thieves: Pantera en Black Lotus.

Road House is een vechtsportfilm uit de jaren tachtig die in 2024 een remake kreeg. De hoofdrol wordt gespeeld door de Amerikaanse acteur Jake Gyllenhaal. Het is nog niet bekend wanneer het tweede deel van Road House uitkomt.