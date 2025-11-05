Gigantisch hoornaarnest bungelt boven fietspad
De oplettende spotter zag de bal al fietsend in de verte opdoemen. "Een vreemde, grote, langwerpige bal, bovenin de boom", omschrijft hij. Helemaal lekker zat het hem niet en dus meldde hij het bij de gemeente.
Niet gevaarlijk
Volgens de gemeente is het nest niet gevaarlijk, hoe enorm het ding er ook uitziet. "De werksters die zich er nog in bevinden, zullen de winter niet overleven. En hierdoor valt het nest uiteindelijk vanzelf uit elkaar", zegt ze tegen DMG Deurne. Moet je alleen hopen dat je er niet dan nét onderdoor fietst.
De Aziatische hoornaar heeft sinds 2017 flink wat terrein gewonnen in Nederland. Het is een wespensoort die schadelijk is voor honingbijen, hommelsoorten en andere bestuivende insecten. Maar het is volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) niet mogelijk om elk nest op te sporen en te bestrijden.