Gigantisch hoornaarnest bungelt boven fietspad

Geen fijn idee als je er onderdoor fietst, dacht een voorbijganger aan de Houtenhoekweg in Deurne. Hij spotte een uit de kluiten gewassen hoornaarnest. Het nest is wel zestig centimeter hoog en heeft een doorsnede heeft van een halve meter. "Je ziet de wespen ook rondom de bal vliegen", geeft hij aan.

De oplettende spotter zag de bal al fietsend in de verte opdoemen. "Een vreemde, grote, langwerpige bal, bovenin de boom", omschrijft hij. Helemaal lekker zat het hem niet en dus meldde hij het bij de gemeente.

Niet gevaarlijk

Volgens de gemeente is het nest niet gevaarlijk, hoe enorm het ding er ook uitziet. "De werksters die zich er nog in bevinden, zullen de winter niet overleven. En hierdoor valt het nest uiteindelijk vanzelf uit elkaar", zegt ze tegen DMG Deurne. Moet je alleen hopen dat je er niet dan nét onderdoor fietst.

De Aziatische hoornaar heeft sinds 2017 flink wat terrein gewonnen in Nederland. Het is een wespensoort die schadelijk is voor honingbijen, hommelsoorten en andere bestuivende insecten. Maar het is volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) niet mogelijk om elk nest op te sporen en te bestrijden.