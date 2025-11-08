Steeds massaler vieren we de Elfde van de Elfde: ‘Dit jaar nog drukker’

Het wordt steeds drukker in onze provincie op de Elfde van de Elfde. Waar de aftrap van het carnavalsseizoen vijf jaar geleden vrijwel alleen door carnavalsverenigingen werd gevierd, staan er nu tienduizenden mensen op straat om feest te vieren. In Den Bosch is het op de Elfde van de Elfde al sinds de pandemie net zo druk als tijdens de optocht, maar nu begint de drukte ook in de andere Brabantse steden toe te nemen.

Pieter Soethout Geschreven door

De stijging van het aantal bezoekers op 11-11 is vooral terug te zien in grote steden als Tilburg, Breda en Eindhoven. “Iedereen had na corona behoefte aan feest”, legt Tim van Ham, woordvoerder van Carnavalsstichting Tilburg uit. “Maar in dat eerste jaar deed de horeca niets extra’s. Toen kregen wij ineens 7500 mensen op ons feest op de Heuvel. Inmiddels pakken ook de cafés en kroegen op verschillende Tilburgse pleinen groots uit.” Het carnavalsseizoen werd in Tilburg tien jaar geleden nog afgetrapt in de Schouwburg. “Daar was plaats voor 750 mensen”, legt de Tilburgse horecaondernemer Alex Boonmann uit. “Daarna is het naar buiten verplaatst, steeds voor wat meer mensen. Bij de laatste editie stonden er tienduizend mensen in de stad, verdeeld over het Piusplein, Korte Heuvel, Stadhuisstraat en Heuvel.”

Als wij tienduizend bezoekers minder hebben, merken we dat niet.”

In Den Bosch wordt het feest op de Elfde van de Elfde sinds 2010 gevierd en sindsdien is het enorm gegroeid. Inmiddels is het zelfs zo groot dat er meer mensen op 11-11 afkomen dan op de zondag of maandag van carnaval. “We zitten al op de top”, zegt Otto van den Groenendaal van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) Den Bosch. “Oeteldonk is vol en er is geen ruimte meer om te groeien.”

In Uden wordt dit jaar voor het eerst een feest gegeven op 11/11. “Ik juich zo’n initiatief alleen maar toe”, stelt Van den Groenendaal. “Als wij tienduizend bezoekers minder hebben, merken we dat niet aan de omzet. Er is dan veel meer doorloop en mensen zijn eerder bij de bar."

Waar de rek er in Den Bosch dus uit is, wil Eindhoven juist groeien. “Het vieren van 11-11 begon op het Stratumseind”, blikt Siegobert Jansen van KHN Eindhoven terug. “Daar groeide het uit de klauwen. Toen hebben ze mij gevraagd of het niet wat grootser kon.” Zo gezegd, zo gedaan, want het feest groeide door. “De periode na corona is zeker een motor voor de groei geweest. Mensen hadden behoefte aan saamhorigheid.” Inmiddels is het uitgegroeid tot een groot feest op de Markt. “Ik denk dat er vorig jaar tussen de drie- en vijfduizend mensen stonden. We verwachten dat het dit jaar nog drukker wordt. Tienduizend zou dit jaar heel mooi zijn”, geeft Jansen hoopvol aan.

Wel met respect voor de tradities die bij het carnavalsfeest horen.”