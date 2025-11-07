Navigatie overslaan
MISDAAD UITGELEGD

Rechtszaak waarin Anouk werd doodgestoken door halfzus krijgt staartje

Vandaag om 17:00
Anouk (20) werd doodgestoken door haar halfzus Bouchra.
Bouchra steekt op 23 oktober 2021 haar halfzus Anouk dood in hun huis in Den Bosch. Zij overleeft de aanval met 88 messteken niet. De steekpartij werd door Bouchra live gestreamd op Instagram.
Geschreven door
Manon Snoeren & Sven de Laet

De rechtbank legde haar geen straf op, maar tbs met voorwaarden. Het Openbaar Ministerie is het daar niet mee eens en wil dat Bouchra tbs met dwangverpleging krijgt. Dat betekent dat ze gedwongen wordt opgenomen in een tbs-kliniek. Vier jaar na de fatale steekpartij gaat de zaak verder in een hoger beroep.

Maar wat gebeurde er precies die oktoberavond in 2021? Waarom moest Anouk dood? En waarom krijgt Bouchra geen straf, maar juist tbs? Je ziet het in deze nieuwe aflevering van Misdaad Uitgelegd.

