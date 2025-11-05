Meerdere auto's botsen op de A50, ongeluk zorgt voor forse vertraging

Voor de tweede dag op rij is het mis op de A50. Dinsdag gebeurde er een ongeluk met meerdere auto's en ook woensdagmiddag is het raak: door een ongeluk bij Ravenstein zijn twee rijstroken dicht. Hierdoor heb je, wanneer je richting Arnhem wilt, bijna een uur vertraging.

Het ongeluk gebeurde voor de afrit Ravenstein, waar meerdere auto's op elkaar zijn gebotst. Verkeer op de A50 moet daarom rond vijf uur over de vluchtstrook rijden. "Via de omleiding vanaf knooppunt Hintham ben je sneller", tipt Rijkswaterstaat. Vanaf Den Bosch rijd je dan een stukje over de A2 en de A15 de Maas en de Waal over.

Door het ongeluk heeft verkeer op de A59 ook flinke vertraging. Tussen Den Bosch en Oss moet he rekening houden met zo'n anderhalf uur vertraging. Het oponthoud zal waarschijnlijk nog tot zes uur woensdagavond duren. Ook aan de andere kant van de snelweg staat inmiddels file. Door nieuwsgierige automobilisten is de vertraging richting Oss rond vijf uur zo'n vijftig minuten, meldt Rijkswaterstaat.