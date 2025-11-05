Navigatie overslaan

Meerdere auto's botsen op de A50, ongeluk zorgt voor forse vertraging

Vandaag om 16:21 • Aangepast vandaag om 16:59
Omroep Brabant
Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink.
Omroep Brabant
Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink.
Omroep Brabant
Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink.
1/3 Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink.
nl
Voor de tweede dag op rij is het mis op de A50. Dinsdag gebeurde er een ongeluk met meerdere auto's en ook woensdagmiddag is het raak: door een ongeluk bij Ravenstein zijn twee rijstroken dicht. Hierdoor heb je, wanneer je richting Arnhem wilt, bijna een uur vertraging.
Profielfoto van Carlijn Kösters
Geschreven door
Carlijn Kösters

Het ongeluk gebeurde voor de afrit Ravenstein, waar meerdere auto's op elkaar zijn gebotst. Verkeer op de A50 moet daarom rond vijf uur over de vluchtstrook rijden. "Via de omleiding vanaf knooppunt Hintham ben je sneller", tipt Rijkswaterstaat. Vanaf Den Bosch rijd je dan een stukje over de A2 en de A15 de Maas en de Waal over.

Door het ongeluk heeft verkeer op de A59 ook flinke vertraging. Tussen Den Bosch en Oss moet he rekening houden met zo'n anderhalf uur vertraging.

Het oponthoud zal waarschijnlijk nog tot zes uur woensdagavond duren. Ook aan de andere kant van de snelweg staat inmiddels file. Door nieuwsgierige automobilisten is de vertraging richting Oss rond vijf uur zo'n vijftig minuten, meldt Rijkswaterstaat.

Foto: Rijkswaterstaat.
Foto: Rijkswaterstaat.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!