Jan Poortvliet springt tijdelijk bij als hoofdcoach van FC Eindhoven

Oud-international Jan Poortvliet (70) keert tijdelijk terug in de technische staf van FC Eindhoven. Hij zal daarbij ook de rol van hoofdtrainer op zich nemen. De club uit de eerste divisie mist hoofdcoach Maurice Verberne, die anderhalve week geleden zijn been brak.

De taken van Verberne worden waargenomen door assistent Mike van Dijk. Die is ook assistent-coach bij Oranje onder 17.

Van Dijk is na de thuiswedstrijd komende vrijdag tegen FC Den Bosch tien dagen op pad met de nationale jeugdploeg. "Jan Poortvliet neemt dan als hoofdcoach de honneurs waar tot in ieder geval het moment waarop Maurice Verberne weer inzetbaar is", meldt FC Eindhoven woensdag op de website.

De Zeeuw Jan Poortvliet was al eerder hoofdcoach van FC Eindhoven. Ook trainde hij FC Den Bosch en speelde hij negentien interlands voor het Nederlands elftal.