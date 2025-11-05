Fotografen opgelet: het is een superdag voor een supermaan

Zie de maan schijnt door de bomen: het is woensdag een perfecte dag om de supermaan te spotten. Het verschijnsel komt dit jaar voor de derde keer voor, maar deze keer staat de maan nóg dichter bij de aarde.

Maar wanneer is die dan super? Dat hangt samen met die maandelijkse baan. Soms staat de maan 400.000 kilometer van ons vandaan, soms ‘maar’ 359.000 kilometer. Hoe dichterbij de maan is, hoe groter, helderder en scherper je haar kunt zien.

Wat is een supermaan ook alweer? Bij een supermaan staat de maan dichter bij de aarde dan ‘normaal’. De maan draait om de aarde in een ellipsvormige baan – dat is eigenlijk een soort ovaal. Eén rondje duurt 27,3 dagen en aan het einde daarvan is het meestal volle maan.

Helder? Letterlijk en figuurlijk, hopen we. De maan zou woensdag en donderdag goed te zien moeten zijn, maar woensdagnacht en donderdagochtend maak je volgens weerman Wouter van Bernebeek de meeste kans. Bij Omroep Gelderland doet hij zijn voorspelling.

"Het beste zicht heb je 's ochtends, een uurtje voor zonsopkomst en 's avonds, een uurtje na zonsondergang", vertelt hij. "Dan is het ideaal. Als je dan een foto maakt met een telelens en een flinke zoom, dan kan je al hele creatieve plaatjes schieten."

Ook met een telefoon kun je goed inzoomen. “De nachtstand van moderne telefooncamera’s wordt steeds beter. De mooiste plek voor een foto van deze supermaan is een open locatie met uitzicht op het oosten. Sta je daar rond zes of zeven uur ’s ochtends, dan heb je zeker kans op een mooi beeld. Het hangt natuurlijk wel af van de bewolking.”

Heb jij nou een mooi plaatje geschoten? App het ons even! Vinden we leuk. Hieronder vind je enkele inzendingen.