A59 dicht na ongeluk met vrachtwagen, verkeer moet omrijden

De A59 is woensdagavond vanuit Raamsdonksveer in de richting Den Bosch dicht. Dit na een ongeluk met een vrachtwagen. Wie vanuit Raamsdonksveer richting Den Bosch wil, kan beter omrijden via knooppunt Hooipolder en Gorinchem.

Wat er precies op de A59, voor knooppunt Empel, is gebeurd, is nog niet bekend. Volgens Rijkswaterstaat moest iemand na het ongeluk worden nagekeken in de ambulance.

Er is een berger onderweg om eventueel beschadigde auto's weg te slepen.