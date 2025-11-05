Jumbo roept glutenvrije spaghetti met te veel gluten terug

Supermarktketen Jumbo roept een glutenvrije spaghetti van eigen merk terug, omdat er te veel gluten in zitten. De supermarktketen waarschuwt dat het eten ervan gevaarlijk kan zijn voor mensen met een allergie of intolerantie voor gluten.

"Eet je glutenvrij, eet dit product dan niet", laat een woordvoerder weten. Het gaat om 'Jumbo Lekker vrij van gluten spaghetti' met 10-09-2028 als houdbaarheidsdatum. De spaghetti lag sinds 15 oktober in de schappen.



Jumbo laat weten de terugroepactie vervelend te vinden. "Als je het product gekocht hebt, dan kun je dat terugbrengen naar een Jumbo-winkel. We geven het aankoopbedrag altijd terug. Een bonnetje is niet nodig", aldus de woordvoerder.