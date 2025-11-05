Zedenmisdrijf zwemleraar en aangifte sollicitatie: dit gebeurde vandaag

Zwemleraar verdacht van zedenmisdrijf, provincie Zuid-Holland doet aangifte voor lekken sollicitatie burgemeesterschap Lahlah en vader steekt vrouw dood voor ogen kinderen. Dit zijn de vijf verhalen die je woensdag gelezen moet hebben.

Een 44-jarige zwemleraar uit Sint-Oedenrode is aangehouden op verdenking van een zedenmisdrijf. Hij zou in het bezit zijn van kinderporno. De man werkt bij zwembad De Neul in Sint-Oedenrode, waar volgens betrokkenen een strikt vier-ogenprincipe geldt. De verdachte, die ook actief is in het vrijwilligersleven, zit vast en wordt deze week voorgeleid. Hier lees je het hele verhaal:

De provincie Zuid-Holland doet aangifte vanwege het uitlekken van Esmah Lahlahs sollicitatie voor het burgemeesterschap van Delft. Het is de tweede keer in korte tijd dat haar sollicitatie uitlekt. Eerder gebeurde dat ook al in Tilburg. Beide provincies zien het lekken als een ernstig misdrijf. Lees hier het artikel:

PSV-trainer Peter Bosz toonde zich kritisch na het 1-1 gelijkspel tegen Olympiakos in de Champions League. Hij dreigde in de rust met wissels vanwege het matige spel. Invaller Ricardo Pepi redde uiteindelijk een punt voor PSV in de laatste minuut. Hier lees je het wedstrijdverslag:

Een 55-jarige man ligt nog steeds in coma na een zware mishandeling tijdens het evenement De Nacht van Brabant Live in Den Bosch. Het slachtoffer kreeg een harde klap tegen zijn hoofd tijdens een vechtpartij in de Brabanthallen. De politie zoekt naar getuigen onder de 15.000 aanwezigen. Check het hier:

Mohamed B. uit Mierlo is veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doodsteken van zijn vrouw voor de ogen van hun kinderen. De rechtbank sprak van een 'beestachtige afslachting' waarbij de vrouw bijna 30 keer werd gestoken. Hun vier kinderen raakten gewond toen ze hun moeder probeerden te beschermen. Lees hier het hele verhaal: