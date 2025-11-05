Niet zomaar een knuffelhond: labrador Willem jaagt op nationale titel

Wordt de 8-jarige labrador Willem de beste jachthond van Nederland? Zaterdag doen hij en zijn baasje mee met het NK Jachthonden op het Zeeuwse eiland Zuid-Beveland.

Aan het Nederlands kampioenschap doen achttien honden mee. Baasje Jeroen Zijlmans uit Dongen denkt niet dat hij wint, maar hoopt het natuurlijk wel. “Er zijn achttien kanshebbers. Je moet ook je dag hebben, maar hij doet het best goed. Dus we hebben zeker wel een heel klein kansje.” Een hond mag maar één keer in zijn leven meedoen aan het NK. Jeroen heeft er bewust lang mee gewacht met Willem. “Als je hem heel jong laat meedoen, ben je eigenlijk al klaar. Dat wil je niet.”

Jeroen zet Willem aan het werk (foto: Wilco Zonneveld).

Op het NK draait het vooral om goed luisteren. “Hij luistert niet altijd even goed, het blijft natuurlijk een dier met een eigen wil. Dat is juist het mooie ervan.” Jeroen hoopt dat Willem op de belangrijke momenten wél luistert. “Soms mislukt het, dat hoort erbij.” Ook de neus van Willem speelt een belangrijke rol. “Hij weet niet waar ik iets verstop, dus hij moet het echt op zijn neus doen. Hij moet blijven zoeken, ook al duurt het tien minuten.”

Willem werd beloond met drinken na de training (foto: Wilco Zonneveld).

Werklijn

Is een labrador niet gewoon een luie knuffelhond? Nee, zegt Jeroen. “Er zijn twee lijnen: een showlijn en een werklijn.” Willem komt uit de werklijn. “Hij is sportiever, minder zwaar en vindt het leuk om veel te werken.” Van andere trainers hoorde Jeroen al vroeg dat er potentie in Willem zit. “Hij kan goed luisteren, is slim en blijft zoeken. Er zit heel veel werklust in om het goed te doen voor zijn baasje.” Dat betekent wel dat Jeroen hem goed in de gaten moet houden. “Hij gaat anders door tot-ie écht niet meer kan.”



Of hij straks ook met zijn twee andere labradors meedoet, weet hij nog niet. “Ik ga eerst kijken hoe dit bevalt. Maar ik sluit het zeker niet uit.”