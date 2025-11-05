'Nog nooit zo zacht in november', weer een datumrecord

18,8 graden in november: dat klinkt niet alleen historisch warm, dat is het ook. Op meerdere plekken in onze provincie werd woensdag een datumrecord gemeten. Nog nooit was 5 november zo zacht.

"Het werd deze woensdag ruim 18 graden, met een zeer zachte lucht", vertelt meteoroloog Raymond Klaassen woensdagavond in het radioprogramma Afslag Zuid van Omroep Brabant. Het record werd gevestigd in Woensdrecht, waar het 18,8 graden werd. "We hebben gewoon weer een datumrecord te pakken", zegt Klaassen. Dit is in Nederland al het negende datumrecord van dit jaar.

De komende dagen

De relatief hoge temperaturen houden nog even aan. "Morgen wordt het weer een mooie dag, maar wel iets minder zacht", vertelt Klaassen. "Het wordt 15 tot 17 graden. Een prima dag om ook weer even naar buiten te gaan." Dat geldt voor vrijdag overigens ook. Pas in het weekend wordt het weer wat grijzer.

Wel blijft het droog. We kunnen rekenen op temperaturen tussen de 11 en de 14 graden.