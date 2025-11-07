Defensie roept omwonenden op om mee te kijken naar drones

Het ministerie van Defensie doet een beroep op omwonenden van vliegbases om mee op te letten voor drones. Dat gebeurt nadat woensdagavond drones zijn gesignaleerd boven vliegbasis Gilze-Rijen. In een e-mail benadrukt het ministerie dat bewoners kunnen helpen om de veiligheid te verbeteren.

In de brief aan omwonenden schrijft Defensie dat het strikt verboden is om een drone op te laten in de buurt van een militaire vliegbasis. “Dat is wettelijk vastgelegd om risico’s te vermijden, zoals verstoringen van het start- en landingsverkeer.” Ook om spionage te voorkomen is het verboden om met een drone bij een basis te vliegen.



Woensdagavond werd opnieuw een drone gezien, dit keer boven de verkeerstoren van vliegbasis Gilze-Rijen. Na de melding van de luchtverkeersleiding kwam de marechaussee ter plaatse voor onderzoek. Het zou gaan om een kleine drone die niet ‘in formatie’ vloog.

Hobbyist of onbekende bestuurder

De marechaussee vermoedt dat het om een hobbyist gaat. “Drones vanuit het buitenland zijn doorgaans professioneler,” zegt een woordvoerder. Na de melding was de drone echter al snel – letterlijk en figuurlijk – gevlogen. De marechaussee heeft vooralsnog geen aanknopingspunten en weet niet waar het toestel vandaan kwam of wie het bestuurde.



Een paar weken geleden werd ook al een drone gespot boven de vliegbasis, dit keer door een oplettende burger. Ook toen werd later niets meer aangetroffen.



Geen Belgische toestanden

De woordvoerder benadrukt dat het niet gaat om situaties zoals in België, waar de afgelopen weken meerdere luchthavens – zowel passagiers- als militaire vliegvelden – werden geteisterd door drones.

Door een stremming van het vliegverkeer op de luchthavens van Brussel en Luik moesten verschillende vluchten noodgedwongen uitwijken naar Eindhoven Airport, Maastricht Aachen Airport en Schiphol.



Meer ogen in de lucht

Hoewel het op vliegbasis Gilze-Rijen niet om professionele drones ging, wil Defensie dat burgers vaker helpen meekijken. “Zo houden we samen de omgeving veilig,” staat in de brief. “Wanneer iemand met een drone vliegt waar dat niet is toegestaan, helpt een rustige, vriendelijke uitleg al,” schrijft het ministerie. “Als u een situatie tegenkomt die in strijd lijkt met de regels, kunt u dit melden.”



Met de brief wil Defensie meer ‘ogen in de lucht’ na het incident van woensdagavond. “Door te melden draagt u bij aan een veiligere omgeving. Meer wordt er niet van u gevraagd,” besluit de organisatie.