Defensie roept omwonenden op om mee te kijken naar drones
In de brief aan omwonenden schrijft Defensie dat het strikt verboden is om een drone op te laten in de buurt van een militaire vliegbasis. “Dat is wettelijk vastgelegd om risico’s te vermijden, zoals verstoringen van het start- en landingsverkeer.” Ook om spionage te voorkomen is het verboden om met een drone bij een basis te vliegen.
Woensdagavond werd opnieuw een drone gezien, dit keer boven de verkeerstoren van vliegbasis Gilze-Rijen. Na de melding van de luchtverkeersleiding kwam de marechaussee ter plaatse voor onderzoek. Het zou gaan om een kleine drone die niet ‘in formatie’ vloog.
Hobbyist of onbekende bestuurder
De marechaussee vermoedt dat het om een hobbyist gaat. “Drones vanuit het buitenland zijn doorgaans professioneler,” zegt een woordvoerder. Na de melding was de drone echter al snel – letterlijk en figuurlijk – gevlogen. De marechaussee heeft vooralsnog geen aanknopingspunten en weet niet waar het toestel vandaan kwam of wie het bestuurde.
Een paar weken geleden werd ook al een drone gespot boven de vliegbasis, dit keer door een oplettende burger. Ook toen werd later niets meer aangetroffen.
Geen Belgische toestanden
De woordvoerder benadrukt dat het niet gaat om situaties zoals in België, waar de afgelopen weken meerdere luchthavens – zowel passagiers- als militaire vliegvelden – werden geteisterd door drones.
Door een stremming van het vliegverkeer op de luchthavens van Brussel en Luik moesten verschillende vluchten noodgedwongen uitwijken naar Eindhoven Airport, Maastricht Aachen Airport en Schiphol.
Meer ogen in de lucht
Hoewel het op vliegbasis Gilze-Rijen niet om professionele drones ging, wil Defensie dat burgers vaker helpen meekijken. “Zo houden we samen de omgeving veilig,” staat in de brief. “Wanneer iemand met een drone vliegt waar dat niet is toegestaan, helpt een rustige, vriendelijke uitleg al,” schrijft het ministerie. “Als u een situatie tegenkomt die in strijd lijkt met de regels, kunt u dit melden.”
Met de brief wil Defensie meer ‘ogen in de lucht’ na het incident van woensdagavond. “Door te melden draagt u bij aan een veiligere omgeving. Meer wordt er niet van u gevraagd,” besluit de organisatie.
Het incident bij Gilze-Rijen wordt door Defensie "serieus genomen", laat een woordvoerder weten. "Het is onacceptabel wanneer drones te dicht bij militaire vliegvelden worden ingezet, omdat dit risico's kan opleveren voor de vlieg- en operationele veiligheid." De melding wordt nog onderzocht.
Volgens de woordvoerder zijn er geen andere vergelijkbare meldingen bekend bij militaire locaties in Brabant. "Er is op dit moment geen sprake van verhoogde dreiging." Ook zijn er geen signalen of aanwijzingen van Russische betrokkenheid.
Als een drone wordt waargenomen bij een locatie van Defensie, wordt dat gemeld bij de Koninklijke Marechaussee of de politie. "Zij beoordelen of er sprake is van een overtreding of dreiging en bepalen welke maatregelen passend zijn."